سوانح جاده ای به تاسیسات بین راهی قزوین آسیب زده است

جواد حق لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در سه ماهه امسال 12 مورد مجوز ایجاد مستحدثات و عبور تاسیسات زیربنایی در حاشیه راهها با حفظ حریم قانونی و همچنین 44 مورد پاسخ به استعلام حریم صادر شده است.

وی افزود: بر اساس ماده 17 قانون ایمنی راهها مصوب مجلس شورای اسلامی انجام هرگونه فعالیت تا فاصله 100 متری از انتهای حریم راهها مستلزم دریافت مجوز از وزارت راه و شهرسازی است که از عموم هموطنان درخواست می شود قبل از هر گونه ساخت و ساز اعم از فنس کشی و دیوارکشی و ساخت اتاقک نسبت به دیرافت مجوزهای لازم اقدام کنند تا از بروز مشکلات جانبی پیشگیری شود.

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین تصریح کرد: رسیدگی به 209 فقره تصادف منجر به خسارت به تاسیسات و تجهیزات راهی در سه ماهه امسال شده است.

این مسئول بیان کرد: خوشبختانه با برنامه ریزی انجام شده و ایمن سازی راهها بوسیله احیاء خط کشی و نصب گاردریل و نیوجرسی و افزایش روشنایی راهها و نصب تابلو و علائم شاهد کاهش تصادفات منجر به جراحت و فوت در جاده های استان هستیم.

حق لطفی اظهارامیدواری کرد با رعایت بیشتر قوانین راهنمایی و رانندگی توسط مردم تعداد سوانح منجر به خسارت در جاده های استان به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

مدیر راهداری این اداره کل در ادامه با اشاره به لکه گیری راههای استان در اردیبهشت سال جاری اظهارداشت: در این مدت در طول راههای استان با استفاده از 1062 تن آسفالت گرم لکه گیری در قالب انجام عملیات مستمر راهداری در سطح راههای استان انجام می شود.

حق لطفی با بیان اینکه همچنین در این مدت در حوزه های استحفاظی کوهین و تاکستان بیشترین مقدار لکه گیری را به خود اختصاص داده اند، خاطر نشان کرد: با توجه به آغاز فصل گرم سال که از نقطه نظر فنی مساعد انجام لکه گیری آسفالت است، این عملیات کماکان به طور مستمر ادامه خواهد یافت که امید است با تلاش راهداران چه در بخشهای فنی و چه در بخشهای اجرایی مشکلات موجود در رویه راهها به طور کامل مورد پوشش قرار گیرد.