شبکه قرآن 2560 دقیقه برنامه درباره مسابقات بین المللی قرآن پخش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن گروسی مدیر شبکه قرآن سیما در نشست ستاد عالی مسابقات بین المللی قرآن کریم که به منظور جمع بندی دیدگاه ها و ارائه پیشنهادها برگزار شد، با بیان اینکه اکثر شبکه های سیما و صدا و برخی شبکه های جهان اسلام و شبکه های خارجی تیزر مسابقات بین المللی قرآن را اطلاع رسانی کردند، اظهارداشت: شبکه های یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، الکوثر، واحد مرکزی خبر، باشگاه خبرنگاران جوان، رادیو قرآن و شبکه قرآن، سی و یکمین دوره مسابقات بین المللی قرآن را پوشش دادند.



وی با اشاره به اینکه دو مستند از مسابقات بین المللی تهیه و پس از مسابقات پخش شد، افزود: همه روزه برنامه گزارشی شبکه قرآن بنام «روزنه»، از مسابقات قرآن گزارش تهیه کرده و برنامه هایی نیز مانند «پلاک 1» شبکه اول و «در شهر» شبکه تهران که غیر مرتبط بودند نیز مسابقات را پوشش دادند.



گروسی با اشاره به اینکه مسئولان برگزاری مسابقات در اکثر شبکه های سیما حضور یافتند و نقطه نظرات خود را ارائه کردند، گفت: امسال اعضای هیات داوران، ناظران و مهمانان مصری حاضر در جمهوری اسلامی ایران نیز حضور پررنگی در شبکه های سیما داشتند.



مدیر شبکه قرآن و معارف سیما اضافه کرد: 35 شبکه مختلف جهانی برای پوشش مسابقات در کشورهای مختلف فعالیت کردند و بارها بصورت زنده از سی و یکمین دوره مسابقات بین المللی جمهوری اسلامی ایران برنامه پخش کردند.



وی با بیان اینکه نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف بارها اعلام کرده که این مسابقات متعلق به اوقاف نیست و برای نظام است و باید تمام دستگاه ها به یاری بیایند، افزود: کمیته طرح و برنامه با حضور اصحاب قرآنی، اجتماعی و رسانه ای تشکیل شود و مسابقات را بررسی و راهکارهای جدید ارائه کند.