تله کابین بهشهر بعد از رمضان اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علي مقيمي، صبح دوشنبه در جلسه بررسي اجراي تله كابين در دفتر فرمانداري افزود: با توجه به كلنگ زني پروژه تله كابين در اسفند ماه سال گذشته، مقرر شد منابع طبيعي زمين به سرمايه گذار واگذار كند تا كار شروع شود كه با طي مراحل قانوني اين كار عملياتي مي شود.

وي اظهار داشت: علي رغم تلاشهاي فراوان و همكاري مناسب منابع طبيعي، گردشگري و سرمايه گذار و مسئولان اجرايي شهرستان و استان، حلقه مفقوده عدم همكاري سرمايه گذار با منابع طبيعي و همچنين گردشگري بوده است كه موجب عدم اجراي كار شد.

نماينده مردم بهشهر، نكا و گلوگاه در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه در حال حاضر مهمترين و ضروري ترين مسئله ارائه طرح براي دريافت مجوز تاسيس از منابع طبيعي است خاطر نشان كرد: بايد سرمايه گذار مشاور منابع طبيعي و گردشگري را در اختياربگيرد تا با همفكري، ارائه طرح كنند.

مقيمي ادامه داد: سرمايه گذار موافقت اصولي را از مراجع ذيصلاح گرفته و كلنگ زني كرده اما براي ادامه راه و آغاز عمليات اجرايي نيازمند جواز تاسيس و سپس مجوز زيست محيطي از مراجع ذيصلاح هستيم.

وي گفت: سرمايه گذار بايد با ارائه طرح و كتابچه طرح برنامه ريزي خود را با حضور مشاورين منابع طبيعي و گردشگري انجام و سپس با دريافت مجوز ساخت و ساز آغاز شود كه اميدواريم تا پايان رمضان كتابچه طرح تنظيم و ارائه و تصويب شود و بعد از ماه رمضان عمليات اجرايي تله كابين بهشهر آغاز شود.

فرماندار بهشهر نيز با اشاره به اينكه كلنگ زني تله كابين بهشهر در 16 اسفند ماه در عباس آباد بهشهر انجام شد افزود: خوشبختانه تعامل مناسبي بين دستگاههاي شهرستاني و استاني با سرمايه گذار وجود دارد و اميدواريم عمليات اجراي بزودي آغاز شود.



محمد تقي نورزاد اظهار داشت: براي ساخت تله كابين در بهشهر 600 ميليارد ريال هزينه از طريق سرمايه گذار بهشهري مقيم خارج از كشور ارائه مي شود تا با رونق گردشگري اشتغال مناسبي ايجاد شود.

وي گفت: شهرستان بهشهر در بخش گردشگري و ميراثي از شهرهاي بي نظير استان مازندران است كه ساخت مجتمع تفريحي توريستي با صدور مجور تله كابين، زمينه ساز شكوفايي در اقتصاد و اشتغال منطقه است.



نورزاد ادامه داد: با بهره برداري از فاز اول اين تله كابين در عباس آباد براي 500 نفر اشتغال ايجاد مي شود.