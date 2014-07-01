علیرضا استادی کارگردان این اثر نمایشی در این باره به خبرنگار مهر گفت: نمایش «آسید کاظم» نوشته زنده یاد محمود استادمحمد از دوشنبه 9 تیرماه اجرای خود را در برج میلاد آغاز کرده است. با وجود اجراهای متعددی که از این اثر نمایشی از دهه 40 و 50 به این طرف شده است تصمیم گرفتیم این نمایش را با همراهی اعضای کارگاه نمایش 73 که متشکل از بچه های ورودی سال 73 دانشکده هنر و معماری است مجددا به صحنه ببریم.

وی افزود: من دو سال قبل نیز در جشنواره نمایشهای آیینی سنتی البته با گروه بازیگران دیگری این نمایش را به صحنه برده بودم که در تالار محراب نیز به اجرای عمومی گذاشته شد. زمانی که استادمحمد در قید حیات بودند درباره اجرای این نمایش کمک و مشاوره زیادی به من دادند که برایم بسیار مثمر ثمر بود. همچنین در حال حاضر نیز با اجازه خانواده مرحوم استاد محمد این اثر نمایشی را مجددا روی صحنه بردیم.

استادی متذکر شد: در اجرای این نمایش که با حضور دوستان قدیمی ام رقم خورده است، ژاله صامتی طراحی صحنه نمایش را بر عهده دارد و ایرج سنجری همسر وی نیز در ساخت دکور با صامتی همکاری دارد. همچنین بازیگرانی چون كيهان ملكی، سعيد دولتی، مهرداد نيكنام، سید مجتبی طباطبایی، سعید اکبری مقدم، علی بیک محمدی، محمدرضاخادمی، حمیدرضاصفار، عباس سیاوش، مهرداد مهدیزاده، مجید معلمی، حميد حسينی، صادق روحانی، مرتضی الیکایی و خودم نیز در این نمایش نقش‌آفرینی می کنند.

وی درباره تفاوت این اجرا با اجراهای گذشته ای که از این نمایشنامه به صحنه رفته است، گفت: این اجرا نسبت به اجراهای گذشته تغییراتی داشته است. به عنوان نمونه سال گذشته محمودرضا رحیمی این اثر نمایشی را در فرهنگسرای نیاوران به صحنه برده بود که من نیز به عنوان بازیگر در این نمایش حضور داشتم. رحیمی این اثر را به شیوه نمایشهای سنتی ایرانی و با میزانسن دوار و در صحنه ای گرد اجرا کرد اما ما در این اجرا با توجه به اینکه سالن نمایش به شیوه قاب عکسی است شیوه اجرا هم تغییر کرده و از اجرای نمایشهای سنتی دور شده ایم.

این کارگردان و بازیگر تئاتر در پایان صحبتهایش یادآور شد: تغییری در متن نمایشنامه ایجاد نشده است و طی صحبتهایی که با مانا استادمحمد فرزند این هنرمند داشتیم، قرار بر این شد که هیچ تغییری در نمایشنامه به وجود نیاید. حتی خود استاد محمد هم همیشه تاکید داشت که بن مایه نمایشنامه «آسید کاظم» باید دست نخورده باقی بماند مضاف بر اینکه اجرای نمایش بر خلاقیت فردی بازیگران گروه نیز استوار باشد.

این اثر نمایشی به مناسبت ماه مبارک رمضان از 9 تير تا 9 مرداد هرشب ساعت 22:30 در برج ميلاد روی صحنه می رود. «آسید کاظم» نمايشی در حوزه نمایشهای سنتی و قهوه خانه ای است که در آن «ترنا بازی» که یکی از بازیهای قدیمی در قهوه خانه ها در ایام ماه مبارک رمضان بوده است هم در آن به اجرا درمی آید.

اين نمایش داستان مردی را روایت می کند که بعد از سالها به شهر و دیار خود بازمی گردد، اما شرایط و حرف وحدیث اهالی محل را نسبت به خودش بسیار نامناسب دیده تا اینکه....

اين نمايش اولين بار در اواخر دهه 40 توسط زنده ياد محمود استاد محمد به اجرا درآمد كه در آن هنرمندانی چون مجيد مظفری و حمید مظفری ايفای نقش كردند. حامد بهداد، مهران احمدی، ژاله صامتي، شهرام حقيقت دوست، محمودرضا رحیمی، بهمن گودرزی، شاهدپیوند، حسن علی کرمی، زهرا صبری، فریدون محرابی، محمدعلی نوروش و... از فارغ التحصيلان ورودی 73 دانشكده هنر و معماری بوده و از اعضا کارگاه نمایش 73 هستند.