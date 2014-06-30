به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگسرای نیاوران همزمان با افتتاح کانون ادبی نیاوران، برنامه‌‌ای با عنوان «حریر تحریر» شامل شعرخوانی، ترانه خوانی، طنز و موسیقی را از روز سوم ماه مبارک رمضان به مدت 10 شب در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌‌کند

«اکبر کتابدار» مسئول امور ادبی و دبیر برگزارکننده برنامه‌های «حریرتحریر» ضمن اشاره به حدیث نبوی (ص) که می‌فرماید: «بعد از نماز، شاد کردن دل مومن بالاترین عبادت است»؛ می گوید: با این نیت و با هدف ایجاد سُرور در قلب مومنین و برای ایجاد فضایی با طراوت و شاداب برنامه‌های «حریر تحریر» را برگزار می‌کنیم.

وی به تجربه برگزاری چنین برنامه‌هایی در سال‌های گذشته ، عنوان کرد: ما پیش از این نیز برنامه های جشن ماه مبارک رمضان را با نام های دیگر در جاهای مختلف از جمله فرهنگسرای اندیشه، خانه هنرمندان و ... برگزار کرده بودیم و ابداع کننده این برنامه ها نیز خود آقای عباس سجادی، مدیرعامل بنیاد آفرینش های نیاوران بود .

کتابدار که دبیر برگزاری برنامه «حریر تحریر» در فرهنگسرای نیاوران است، درباره هنرمندانی که در این برنامه‌ها به اجرای برنامه می‌پردازند، می‌گوید: برای این برنامه سعی کردیم از شاعران طنزپردازان، ترانه‌سرایان و گروه‌های موسیقی برجسته هم روزگار خودمان دعوت کنیم تا علاقه‌مندان بتوانند آثار این هنرمندان را از نزدیک بشنوند. همه این هنرمندان را جمع کرده‌ایم تا در این 10 شب دقایقی مفرح را برای علاقه‌مندان ایجاد کنیم. همچنین تلاشمان این است که این برنامه‌ها سرشار از معنویت و صمیمیت باشد.

به گفته وی شاعرانی که در برنامه‌های «حریر تحریر» حاضر می‌شوند عبارتند از: فاطمه راکعی، سهیل محمودی، حمیدرضاشکارسری، پرویز بیگی حبیب آبادی، ناصر فیض، محمدسلمانی، حسین اسرافیلی، ساعد باقری، محمد‌علی بهمنی، عبدالجبار کاکایی، افشین علا، علیرضا قزوه، علی زارعان، مرتضی امیری اسفندقه، افشین یداللهی، افشین سیاهپوش، یغما گلرویی، بابک صحرایی، سعید امیراصلانی، حسن علیشیری، محمدعلی شیرازی، اکبر آزاد، رضا رفیع، شهرام شکیبا، همایون حسینیان، نادر ختایی، امید مهدی نژاد و ...

این شاعران، ترانه‌سرایان و طنزپردازان در 10 شب به اجرای برنامه می‌پردازند.

همچنین در پایان برنامه هر شب نیز بخش پایانی به موسیقی اختصاص داده شده است.

مهدی شهسوار، رسول رهو،‌ محمد هاشم احمدوند، حسین علیشاپور، پوریا اخواص، اشکان کمانگری، سعید خلج، علی مومنیان، بامدادفلاحتی و مجید حسینخانی خواننده‌هایی هستند که هر کدام یک شب به همراه گروهشان در مراسم «حریر تحریر» به اجرای برنامه می‌پردازند.

برنامه «حریر تحریر» از سوم ماه مبارک رمضان به مدت 10 شب در گالری شماره 2 فرهنگسرای نیاوران از ساعت 18 برگزار می‌شود.