امکان تشخیص یک نوع سرطان با آزمایش خون

به گزارش خبرگزاری مهر، سرطان سینه یکی از مهلک ترین سرطان هایی است که زنان به آن مبتلا می شوند و معمولا زمانی از ابتلای به این بیماری آگاه می شوند که تومورهای سرطانی در سینه های بانوان ریشه دوانده و پزشکان برای اینکه تومورهای سرطانی را متوقف کنند، مجبور هستند تا سینه بانوان را از محل ریشه های سرطانی مورد جراحی قرار دهند.



اما آزمایشات جدید محققان انگلیسی نشان می دهد که بانوان تنها با یک آزمایش خون ساده می توانند از ابتلا به سرطان سینه آگاه شوند. محققان توانسته اند "سوئیچ" مولکولی را در نمونه های خونی زنان شناسایی کنند که باعث افزایش سرطان سینه می شود. تغییراتی با نام دگرگونی یا جهش ژنی باعث ابتلا به سرطان سینه یا سایر گونه های سرطان می شود.



تا پیش از این، تغییرات ارثی در ژن های BRCA1 و BRCA2 (نام های اختصاری برای سرطان سینه) شناسایی شده بودند اما محققان به دنبال علت های دیگری بودند که خطر ابتلا به سرطان را در زنان افزایش می داد در نتیجه یک سوئیچ ژنی، عامل جدید و همینطور فزاینده سرطان سینه کشف شد.

تنها حدود ده درصد از افرادی که به سرطان سینه مبتلا می شدند در اثر تغییر ژن های دگرگون شده BRCA1 یا BRCA2 بودند اما 90 درصد باقی مانده به موارد ناشناخته ای مبتلا می شدند که این پژوهش جدید توانست علت های دیگری از ابتلا به سرطان سینه را فاش کند. خانمی با دارا بودن ژن BRCA1 به احتمال 85 درصد به سرطان سینه مبتلا می شود. اما در افرادی که این ارث در آنها وجود نداشته تاکنون راه حلی برای آنها کشف نشده است.

دگرگونی یا سوئیچ جدید می تواند با تغییر در برخی از مولکول های DNA رخ دهد که باعث خاموش شدن یا روشن شدن ژن های بخصوصی می شود.



پرفسور "مارتین وایدشونتر "سرپرست این تیم تحقیقاتی می گوید: "ژن BRCA1 جهش یافته ای که با ابتلا به خطر سرطان در ارتباط است، شناسایی شده که می تواند نجات بیماران را میسر کند."



"متیو لام"، یکی دیگر از محققان این آزمایش می گوید: " این کشف و بررسی می تواند بسیار مفید باشد زیرا با یک آزمایش ساده می توان تغییر و تحولات دی. ان .ای را مورد بررسی قرار داد."



محققان دی .ان .ای همینطور نمونه خون 119 زن یائسه را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که طی دوره ده یا دوازده ساله ابتلا به سرطان در این زنان بیش از سایرین بوده زیرا هورمون‌ درمانی بعد از یائسگی می تواند یکی از عوامل خطر در ابتلا به سرطان سینه باشد.



ژن های مرتبط با این سرطان به صورت ارثی منتقل می شوند اما ابتلا به این سرطان در خانواده هایی که سابقه سرطان سینه نداشته اند نیز دیده شده است. در نتیجه آزمایشات خونی و همینطور ماموگرافی برای تشخیص زودرس سرطان سینه به تمامی خانم ها توصیه می شود.