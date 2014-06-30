بازیابی طرح و نقش با رفوگری فرشهای مسجد کوفه

به گزارش خبرگزاری مهر،براساس اعلام کمیته فرش 10 نفر از هنرمندان رفوگر کشور در اردیبهشت ماه گذشته به تعمیر و روفوگری فرشهای این مسجد پرداختند.

غلامحسین پور دخانی سرپرست این گروه در این خصوص گفت: این گروه پنج تخته فرش تبریز به مساحت تقریبی 16 متر مربع را که به دلیل مرور زمان دچار پوسیدگی و پارگی شده بودند را به طور کامل مرمت کرده و به تولیت مسجد تحویل دادند.

وی افزود: افزون بر این تعداد فرآیندهای اولیه رفوگری برای5 تخته فرش دیگر نیز انجام شد که در سفرهای آتی تکمیل خواهد شد.

خاطرنشان می شود کمیته فرش ستاد بازسازی عتبات عالیات در سالیان گذشته ضمن رفوگری فرشهای حرم های مطهر ائمه معصوم علیهم السلام به راه اندازی کارگاه های قالیشویی ویژه نیز اقدام کرده است.