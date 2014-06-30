پل بزرگ پیامبر اعظم و کمربندی بیرجند افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار بیرجند صبح دوشنبه در مراسم افتتاح این پروژه اظهار کرد: عملیات اجرای این پروژه در تیرماه سال گذشته آغاز شده است که تاکنون درزمینه احداث این پروژه 100 میلیارد ریال اعتبارهزینه شده است.

عباسعلی مدیح به مشخصات فنی این پروژه اشاره کرد و افزود: 2.5 کیلومتر طول مسیر، 24 متر عرض مسیر رفت و برگشت ،61 هزارو 139 متر مکعب خاکبرداری،144 هزار متر مکعب خاکریزی، هفت هزارو 500 متر مربع اجرای جدول و 151 هزار متر مربع زیرسازی ازمشخصات فنی این پروژه است.

شهردار بیرجند با بیان اینکه تاکنون برای احداث این پروژه 10میلیارد تومان اعتبارهزینه شده است،عنوان کرد: از این میزان دو میلیارد تومان برای احداث پل شاهرود، دو میلیارد تومان برای آماده سازی و شش میلیارد تومان برای تملک زمین هزینه شده است.

وی به احداث پل موسی بن جعفر اشاره کرد و افزود: این پروژه درسال جاری به طول چهار هزار متر مربع کلنگ زنی شده است که پیش بینی می شود که طی دو سال آینده به بهره برداری برسد.

مدیح بازگشایی ادامه خیابان پرستار به قطب شرقی را از دیگر پروژه های در دست احداث شهرداری دانست و بیان کرد: این پروژه به طول 800 متر مربع در عید سعید فطر امسال به بهره برداری می رسد.

شهردار بیرجند با بیان اینکه فاز اول تقاطع غیرهم سطح بلوار صیاد شیرازی به خیابان ارتش انجام شده است، افزود: در صورت اختصاص اعتبار توسط شورای شهر عملیات اجرای این پروژه در نیمه دوم سال جاری آغاز می شود.