۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۳۹

بانک مرکزی نرخ تورم خردادماه را 27.7 درصد اعلام کرد

بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به خرداد‌‌ماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهي به خرداد‌ماه 1392 را معادل 27.7 درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره آمار بانک مرکزی اعلام کرد: خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 نشان می دهد شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در خرداد‌‌ماه 1393 به عدد194.0 رسيد که نسبت به ماه قبل1.7 درصد افزايش يافت.

شاخص مذکور در خرداد‌‌ماه 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 14.6 درصد افزايش داشته است. نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به خرداد‌‌ماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهي به خرداد‌ماه 1392 معادل 27.7 درصد است.

در همین حال، مرکز آمار ایران طی روزهای اخیر نرخ تورم شهری کشور در دوازده ماهه منتهی به خردادماه امسال را 26.2 درصد و تورم نقطه به نقطه را 14.7 درصد اعلام کرده است.
