گره مشکلات بندر امام با همکاری مردم باز خواهد شد

علی گلمردادی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مجموعه شهرداری بندرامام(ره) مردم را به عنوان یک رکن مهم و ارزشمند در راستای پیشرفت و آبادانی شهر می داند و اعتقاد بر این دارد که با مشارکت و همکاری مردم تمامی گره ها و مشکلات این شهر رفع خواهد شد. امروز مردم بندرامام(ره) هم گام با مجموعه شهرداری و با هدفی مشترک قدم برداشته و در مشارکت با این مجموعه در پیشرفت شهر بندرامام خمینی(ره) نقش پر رنگی را ایفا کردند.



وی با بیان اینکه در سال جهادی باید حرکت جهادی انجام داد و با با تدبیر و هوشیارانه عمل کرد و بندر امام در مدیریت جهادی موفق بوده، افزود: همه سازمان ها و به ویژه شهرداری بندرامام(ره) تلاش می کنند تا با برنامه ریزی در راستای سیاست های کلان نظام بتوانند خود را به اهداف بلند مدت کشور برسانند.



شهردار بندر امام(ره) اظهار کرد: با توجه به فعالیت های گذشته صورت گرفته در بندرامام(ره) توانسته ایم در راستای شعار ارزشمند اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی گام های ارزشمندی برداریم.



گلمرادی با بیان اینکه شهر بندرامام(ره) امروز یکی از شهر هایی است که به خوبی توانسته بستر و شرایطی مناسبی را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم کند، تصریح کرد: چشم اندازهایی برای بندرامام(ره) ترسیم شده و افق های روشنی پیش روی این شهر قرار دارد که به زودی این شهر را به نگین سر آمد شهرهای استان خوزستان تبدیل می کند. بندری بودن این شهر یک امتیاز منحصر به فرد است و باید بستر سازی لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در آن صورت بگیرد که اگر در این امر موفق شدیم بدون شک باید منتظر تحولات عظیمی در این شهر و همچنین توسعه و پایداری آن باشیم.



وی در خصوص وضع نامناسب آسفالت شهر گفت: در شهر های بندری و ترانزیتی باید نیم نگاهی هم به آثار و خسارت های صنعت حمل و نقل هم داشته باشیم که این آسیب ها متوجه بندرامام هم هست چرا که روزانه حدود پنج هزار خودرو سنگین در معابر شهری در حال تردد هستند و طبعا خساراتی به زیر ساخت ها و آسفالت وارد می شود که بهسازی آسفالت شهر یکی از اولویت های مجموعه شهرداری شهر بندرامام است.



شهردار بندر امام توضیح داد: امروزه روش کاری و برنامه ریزی هایی که در شهر بندرامام خمینی (ره) در راستای عمران و آبادی این شهر صورت گرفته با دیگر شهر ها تفاوت بسیاری دارد و مدیریت جهادی به معنای واقعی در شهر بندرامام خمینی(ره) حاکم است.



گلمرادی تصریح کرد: بندر امام به عنوان دروازه اقتصاد و صنعت کشور نیازمند حمایت مسئولان شهرستان و استان است و انتظار می رود که همه جانبه مورد حمایت قرار گیرد چرا که نقش مهمی در چرخه اقتصاد کشور دارد.



