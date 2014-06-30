روحانیون باید برای همه سوالات شرعی آماده باشند/ برگزاری محافل انس با قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی محمدیان صبح دوشنبه در جمع روحانیون با تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان اظهار داشت: روحانیون نقش بسیار مهمی در برگزاری مطلوب برنامه‌های ماه مبارک رمضان دارند که باید تلاش کنیم تا این برنامه‌ها با کیفیت بالایی برگزار شود.

وی با اشاره به برخی نکات که باید مورد توجه روحانیون قرار بگیرد افزود: دنیای اسلام در لحظه سرنوشت سازی قرار دارد و باید بکوشیم در راه راست حرکت کنیم و دیگران را به اسلام حقیقی دعوت کنیم.

مدیرکل اوقاف وامور خیریه استان بوشهر تاکید کرد: گروه تروریستی داعش جهان اسلام را گرفتار حزن و ماتم کرده و دین من دراوردی خود رابه اسم اسلام نوشته است که باید در این زمینه روشنگری شود.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: گروه های مختلفی بر علیه اسلام جبهه گیری کرده اند که در چند دهه اخیر بی سابقه است و باید بکوشیم جهان اسلام را بیدار نگه داریم و در برابر نبردهای سهمگین دشمن جان خود را فدای اسلام کنیم.

حجت‌الاسلام محمدیان اضافه کرد: یکی از مهمترین وظایف روحانی اعزامی تبین و مشاوره در مسایل شرعی است و باید در برابر تمامی سوالاتی که مطرح می‌شود امادگی کاملی داشته باشند.

برگزاری محافل انس با قرآن در بوشهر با حضور قاریان مصری

وی با بیان اینکه یکی اثار ماه رمضان انس با قران است که باید کوشید جلسات قرائت و تفسیر در امامزادگان برگزار شود، بیان داشت: قاری مصری امسال در 10 مکان اجرای برنامه می‌کند که اگر درخواستی باشد می‌توان این برنامه را افزایش داد.

مدیرکل اوقاف وامور خیریه استان بوشهر از برگزاری کلاس‌های اوقات فراغت و اجرای جلسات تفسیر توسط روحانیون خبر داد و افزود: برگزاری نماز ظهر وعصر و مغرب وعشا در بقاع متبرکه الزامی است.

وی به اهمیت بسیار بالای فعالیت برای توسعه فرهنگ وقف در جامعه اشاره کرد و گفت: روحانیونی که بتوانند باعث ایجاد وقف توسط خیرین شوند تقدیر ویژه از آنها صورت می‌گیرد.

همایش روحانیون اعزامی طرح ضیافت الهی با حضور 22 نفر از روحانیون غیر بومی(از شهر قم) و تعدادی روحانیون بومی در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر برگزار شد.