ملی پوشان ایثار قم راهی مسابقات جهانی بسکتبال با ویلچر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشورمان بعد از اینکه در بازی های المپیک 2008 پکن از رویارویی با تیم رژیم اشغالگر قدس امتناع کرد و توسط مسئولین برگزاری بازی های المپیک از این رقابت ها کنار گذاشته شد، به مدت چهار سال از حضور در میادین بین المللی محروم بود.

البته این محرومیت ابتدا 5 ساله بود اما در پایان سال 2012 با یک سال تخفیف از سوی فدراسیون جهانی بخشیده شد و بدین ترتیب تیم های رده های سنی جوانان و بزرگسالان بسکتبال با ویلچر کشورمان بعد از محرومیتی طولانی مدت بار دیگر به عرصه بین المللی بازگشتند.

بعد از افتخاراتی که تیم ملی بسکتبال با ویلچر جوانان کشورمان در به دست آوردن قهرمانی آسیا، قهرمانی سه نفره و قهرمانی پنج نفره بازی های پاراآسیایی جوانان در سال 2013 کسب کرد و در پیکارهای جهانی پنجم شد، تیم ملی بسکتبال با ویلچر بزرگسالان کشورمان نیز به مقام سوم آسیا دست یافت.

ملی پوشان بسکتبال با ویلچر کشورمان سال گذشته در رقابت هایی که به میزبانی شرق آسیا در قالب مسابقات بسکتبال با ویلچر قهرمانی مردان آسیا به انجام رسید عملکرد خوبی داشتند و با کسب رتبه سوم قاره کهن جواز حضور در پیکارهای قهرمانی جهان را نیز کسب کردند.

سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشورمان در حال حاضر سیدعباس آقاکوچکی است که برای قمی ها یک مربی کاملا شناخته شده محسوب می شود زیرا در سال های 1390 و 1391 در جریان مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور هدایت تیم راه و ترابری قم را عهده دار بود.

حالا این مربی هم مسئولیت سرپرستی انجمن بسکتبال با ویلچر فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین را بر عهده دارد و هم اینکه سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر بزرگسالان کشورمان است و نفراتی را گردهم آورده که تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشورمان بتواند با آمادگی کامل به مسابقات قهرمانی جهان برود.

در شرایطی که اولین دیدار تیم ملی بسکتبال با ویلچر بزرگسالان کشورمان در رقابت های جهانی روز یازدهم تیر ماه مقابل تیم ملی اسپانیا برگزار می‌شود، ملی پوشان بسکتبال با ویلچر جمهوری اسلامی ایران که 2 نفر از آنها بازیکنان حسن عبدی و مرتضی عابدی ملی پوش تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم هستند، راهی رقابت های قهرمانی جهان شدند.

ملی پوشان کشورمان هفته گذشته تهران را به مقصد اینچئون کره جنوبی میزبان برگزاری مسابقات بسکتبال با ویلچر سال 2014 قهرمانی جهان ترک کردند و بازگشت آنها برای روز بیست و چهارم تیر ماه برنامه ریزی شده است.

