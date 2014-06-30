نهادهای دولتی به تنهایی قادر به عبور از بحران آب نیستند/ راندمان آب كشاورزي 27 درصد

افشين اميرپور ديلمي در گفتگو با خبرنگار مهر،‌ با اشاره به كاهش حجم ذخيره آب سدهاي آذربايجان غربي به دنبال كاهش بارندگيها طي امسال، افزود:‌ عبور از بحران در منابع آب نیازمند عزم مردم و مسئولان با توجه به وضعيت بحراني خشكسالي درياچه اروميه و تهديدهاي خشكي اين تالاب بين المللي است.

وي با اشاره به اينكه آذربايجان غربي دومين استان پرآب كشور بعد از خوزستان محسوب مي شود، ادامه داد: اين در حالي است كه هم اكنون با كاهش و كمبود شديد منابع آب در استان مواجه بوده كه با توجه به قرار گرفتن در منطقه خشک و نیمه خشک بايد با صرفه جويي در مصرف آب از بروز بحران هاي شديد جلوگيري كنيم.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در خصوص وضعيت منابع آب در شهرهاي مختلف استان و مشكلات بوجود آمده، اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر بحران آب در منطقه سلماس، میاندوآب، مهاباد و پایین دست شبکه ارومیه محسوس تر و کشاورزان این مناطق به شدت با مشکل کم آبی مواجه هستند.

اميرپور ديلمي از كاهش ذخاير آبي سدهاي استان خبر داد و عنوان كرد: متاسفانه با ادامه كاهش بارشها،‌ طي سال آبي جاري تا كنون با كاهش 30 ميليون متر مكعبي در سد شهرچايي اروميه،‌ 140 ميليون متر مكعبي در سد شهيد كاظمي پلدشت و 150 ميليون متر مكعبي در سد مهاباد و كاهش ذخيره آبي سد زرينه رود مواجه هستيم.

وي با بيان اينكه در صورت ادامه روند فعلي منابع آبي زير زميني و جاري و ذخاير سدهاي آذربايجان غربي جوابگوي نياز آب شرب استان در افقهاي 1400 و 1420 نخواهد بود، اعلام كرد:‌ هم اكنون 137 ميليون متر مكعب نياز آب شرب يك ميليون و 700 هزار نفر جمعيت استان را تامين مي كند.



معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی با اعلام اينكه نياز به آب شرب در افق 1400 استان 325 ميليون متر مكعب پيش بيني شده است،‌ عنوان كرد:‌ با كمبود بالغ بر 100 ميليون متر مكعبي مواجه مي شويم كه اگر مديريت نشده و به سمت مصرف بهينه حركت نكند بحران ايجاد مي شود.



دیلمی ضمن اعلام هشدار مبني بر اينكه هم اكنون فقدان آب، بخش کشاورزی آذربايجان غربي را به شدت تحت تاثیر قرار داده است، ادامه داد: اين در حالي است كه متاسفانه 92 درصد آب در بخش کشاورزی به مصرف می رسد و این در حالیست که راندمان آب در این بخش بین 27 تا 33 درصد بوده و رقم بسیار پایینی است.



وی بهبود روش های آبیاری و تغییر الگوی کشت را از راهکارهای مهم برای صرفه جویی و افزایش راندمان آب در بخش کشاورزی برشمرد و يادآور شد: اميدواريم با اقدامات مهم و اصولی در این زمینه مخاطرات احتمالی پیش رو از جمله خشکی دریاچه ارومیه به تهدیدی برای بخش کشاورزی در این منطقه تبدیل نشود.



