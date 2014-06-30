  1. دانشگاه و فناوری
۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۰۰

همایش کارآفرینی درحوزه فناوری اطلاعات برگزار می شود

همایش کارآفرینی درحوزه فناوری اطلاعات برگزار می شود

همایش تخصصی کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات با حضور کارآفرینان این عرصه در فرهنگسرای فناوری اطلاعات برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تخصصی کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات سه شنبه 10 تیرماه ساعت 16 در فرهنگسرای فناوری اطلاعات برگزار می شود.

در این همایش مهدی رسولی پژوهشگر، برنامه نویس و کارآفرین در حوزه فناوری اطلاعات به ارائه ایده های نو و مراحل پیاده سازی ایده ها می پردازد.

آشنایی اجمالی با صنعت کامپیوتر و فناوری اطلاعات، مشاغل فناوری اطلاعات و تیپ های شخصیتی مناسب این مشاغل، دوره های آموزشی و رشته های دانشگاهی مرتبط با این حوزه، کسب و کارهای مرتبط با IT و آشنایی با فرصت های کارآفرینی در این حوزه از جمله مباحث مورد بحث در این همایش است.

کد مطلب 2322404

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