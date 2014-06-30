اعلام برگزیدگان مسابقه طراحی سر در دانشگاه شریف تا پایان تیر

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه صنعتی شریف برای طراحی سردر این دانشگاه بر اساس فراخوانی از تمام علاقمندان به طراحی سر این دانشگاه درخواست کرد به صورت فردی یا گروهی دراین فراخوان شرکت کنند.

متقاضیان طراحی سردر دانشگاه باید سردری را طراحی کنند که براساس فراخوان این دارای ورودی پیاده، سواره و دو نگهبانی باشد.

همچنین با معماری ابنیه موجود دانشگاه و نمای بیرونی مشرف به خیابان آزادی هماهنگ باشد، دربردارنده هویت ایرانی اسلامی و دانشگاه ممتاز فنی و مهندسی در مقیاس ملی و جهانی باشد.

محل اجرا سر در اصلی جنوبی دانشگاه و محیط پیرامون آن واقع در خیابان آزادی است.

به نفر اول، تندیس مسابقه و 5 سکه بهار آزادی، نفر دوم لوح افتخار و سه سکه بهار آزادی و نفر سوم تقدیرنامه و یک سکه بهار آزادی تعلق خواهد گرفت . کلیه آثار در نمایشگاهی داوری و به نمایش گذاشته خواهد شد.

دبیرخانه مسابقه طراحی ضمن پوزش به علت تأخیر در مرحله‌ داوری مسابقه، اعلام کرد برگزیدگان مسابقه تا پایان تیرماه 93 مشخص و معرفی می شوند.

