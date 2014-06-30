دیدار مدیران ژاپنی با معاون هنری وزارت ارشاد

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این دیدار علی مرادخانی با اشاره به سابقه طولانی ارتباط فرهنگی با کشور ژاپن از برگزاری هفتههای هنری ژاپن در تهران استقبال کرد و گفت: در ژاپن هم میتوانیم این برنامهها را داشته باشیم چرا که این تبادلات فرهنگی به شناخت بیشتر مردم ما از یکدیگر منجر میشود.
وی ادامه داد: دولت جدید ایران به دیپلماسی فرهنگی بسیار اهمیت میدهد و مهم است که بتوانیم آنچه را که در فرهنگ عمومی خود داریم به صورت شایسته به دیگران معرفی کنیم.
معاون هنری وزیر ارشاد اظهار امیدواری کرد در تفاهم نامههای جدید بین 2 طرف حوزه دیپلماسی فرهنگی به صورت جزییتر مورد توجه قرار بگیرد تا ارتباطات فرهنگی دو کشور گستردهتر شود. این در حالی است که در برگزاری هفتههای هنری جنبه حرفهای برنامهها بیشتر از جنبه دیپلماتیک باید مورد توجه قرار بگیرد.
تائو کو سایکی مدیرکل امور فرهنگی وزارت خارجه ژاپن نیز از توجه کشورش به دیپلماسی فرهنگی سخن گفت و بیان کرد: در ژاپن به دیپلماسی فرهنگی بسیار اهمیت میدهند تا از این طریق فرهنگ را تقویت کنیم. ما معتقدیم فرهنگ یک طرفه نیست و باید با کمک هم فرهنگ را بسازیم.
کوجی هانهدا سفیر ژاپن در تهران نیز اظهار امیدواری کرد که با روی کار آمدن دولت جدید فعالیتهای مشترک خوبی بین 2 کشور آغاز شود.
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