روحانی سالگرد استقلال جمهوری دموکراتیک کنگو را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت السلام و المسلمین حسن روحانی در این پیام تبریک اظهار امیدواری کرد: در سایه تلاش و مساعدت بیش از پیش مسوولان جمهوری اسلامی ایران و کنگو، شاهد تداوم و ارتقای روابط دوستانه میان دو دولت و دو ملت باشیم.



