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۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۰۹

روحانی سالگرد استقلال جمهوری دموکراتیک کنگو را تبریک گفت

روحانی سالگرد استقلال جمهوری دموکراتیک کنگو را تبریک گفت

رییس جمهوری در پیامی به «ژوزف کابیلا کابانگه» رییس جمهوری دموکراتیک کنگو، فرا رسیدن پنجاه و سومین سالگرد استقلال این کشور را به وی، دولت و ملت کنگو تبریگ گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت السلام و المسلمین حسن روحانی در این پیام تبریک اظهار امیدواری کرد: در سایه تلاش و مساعدت بیش از پیش مسوولان جمهوری اسلامی ایران و کنگو، شاهد تداوم و ارتقای روابط دوستانه میان دو دولت و دو ملت باشیم.

 

کد مطلب 2322417

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