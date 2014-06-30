روحانی سالگرد استقلال جمهوری دموکراتیک کنگو را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت السلام و المسلمین حسن روحانی در این پیام تبریک اظهار امیدواری کرد: در سایه تلاش و مساعدت بیش از پیش مسوولان جمهوری اسلامی ایران و کنگو، شاهد تداوم و ارتقای روابط دوستانه میان دو دولت و دو ملت باشیم.
رییس جمهوری در پیامی به «ژوزف کابیلا کابانگه» رییس جمهوری دموکراتیک کنگو، فرا رسیدن پنجاه و سومین سالگرد استقلال این کشور را به وی، دولت و ملت کنگو تبریگ گفت.
به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت السلام و المسلمین حسن روحانی در این پیام تبریک اظهار امیدواری کرد: در سایه تلاش و مساعدت بیش از پیش مسوولان جمهوری اسلامی ایران و کنگو، شاهد تداوم و ارتقای روابط دوستانه میان دو دولت و دو ملت باشیم.
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