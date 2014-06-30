50 تا 60 میلیارد تومان فقط برای تملک زمین پروژه کمربندی لنگرود هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد لاهوتی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی لنگرود افزود: ساخت کمربندی 11.5 کیلومتری این شهرستان از سال 1387 آغاز شده است.

وی همچنین اظهارداشت: لنگرود فاقد کمربندی و ترافیک شهر بسیار شدید و رنج آور است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی گفت: برای تملک زمین این پروژه فقط 50 تا 60 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه 60 درصد یک لاین پروژه 11.5 کیلومتر لنگرود آسفالت شده است، افزود: این لاین امسال به بهره برداری می رسد.

لاهوتی همچنین از احداث کنارگذری به طول 9.5 کیلومتر در حد فاصل چمخاله – لنگرود خبر داد و اظهارداشت: تملک زمین و زیر سازی این پروژه نیز انجام شده است.

وی در ادامه آغاز ساخت بیمارستان 96 تختخوابی شهرستان لنگرود را سال 1388 اعلام کرد و افزود: بازه زمانی ساخت این پروژه که سه ساله بود هم اکنون پیشرفت فیزیکی 50 تا 60 درصد دارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: محدودیت منابع مالی بر پیکره تمامی پروژه های عمرانی کشور به ویژه گیلان اثر گذاشته است.

وی در ادامه از بهره برداری پروژه درمان بستر اطاقور لنگرود در هفته دولت امسال خبر داد و افزود: توسعه مراکزی بهداشتی و درمانی از مطالبات به حق مردم منطقه است.

لاهوتی یادآورشد: مراكز بهداشت و درمان از شاخص هاي مهم و اساسی توسعه هر استان و شهرستان است.