مجموعه نمایشگاهی"شهر بندگی" در جنوب تهران گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر منصور کتانباف در حاشیه مراسم افتتاح مجموعه نمایشگاهی شهر بندگی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان مجموعه نمایشگاهی"شهر بندگی" با محوریت فعالیتهای آئینی، مذهبی، فرهنگی، هنری، ورزشی و اجرای برنامه های شاد و متنوع زنده پذیرای شهروندان روزه دار است.

این مسئول عنوان کرد: این مجموعه نمایشگاهی با 127 غرفه متنوع و ارائه ارائه خدمات رایگان فرهنگی، هنری، مذهبی و تفریحات ورزشی و... به منظور غنی سازی اوقات روزه داران در ساعات پیش و پس از افطار و به مدت 17 شب میزبان شهروندان شهرری است.

وی افزود: استقرار غرفه های ایثار و شهادت در جوار مقبره شهدای گمنام و سراهای محله با محوریت هویت های ملی، محله ای، زیست محیطی، دینی و... از نقاط قوت این مجموعه است که خدمات فرهنگی و مذهبی به شهروندان ارائه می کند.

شهردار ری متذکر شد: به دلیل تقارن ماه مبارک رمضان با تعطیلات تابستان غرفه های تفریحات ورزشی ویژه کودکان، نوجوانان وجوانان در این مجموعه نمایشگاهی فعال است و بخشی از مجموعه نمایشگاهی شهر بندگی نیز به بازارچه کارآفرینان و مراکز مهارت آموزی کوثر اختصاص دارد و نسبت به عرضه محصولات تولیدی خود در زمینه پوشاک، چرم و...اقدام می کنند.

کتانباف به اهمیت سلامت روزه داران و ارائه خدمات سلامت محور نمایشگاه شهر بندگی اشاره کرد و گفت: شهروندان روزه دار برای اطلاع از سلامتی خود می توانند به غرفه های سلامت این نمایشگاه مراجعه کنند و از خدمات رایگان آن بهره ببرند.

گفتنی است؛ مجموعه نمایشگاهی شهر بندگی واقع در بوستان ولیعصر(عج) و در جوار مقبره شهدای گمنام روزانه از ساعت 19 تا 24 میزبان شهروندان روزه دار خواهد بود.