شب اول فوتسال جام رمضان با شگفتی آغاز شد

"عیسی اتراچالی" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بیست و چهارمین دوره مسابقات فوتسال جام رمضان شامگاه یکشنبه با برگزاری 4 دیدار آغاز شد و در مجموع 18 بار توپ از خط دروازه ها عبور کرد.

اتراچالی افزود: در نخستین بازی رقابت ها از گروه یک تیم "شالیکوبی خلیل شهر" به عنوان شگفتی ساز دوره گذشته به مصاف تیم "جوانان کتول" رفت و طی یک بازی نزدیک 2 بر یک نتیجه را واگذار کرد. نماینده خلیل شهر که در دوره قبل عنوان سومی رقابت ها را به دست آورده بود به عنوان تنها نماینده استان مازندران در این مسابقات شرکت کرده است.

وی در مورد دیگر مسابقات برگزار شده تصریح کرد: در دومین بازی شب گذشته از گروه دو تیم های "ورزشی پرسپولیس" و "دهیاری نوچمن" رودرروی هم قرار گرفتند که سرخپوشان پرسپولیس با نتیجه نزدیک یک بر صفر حریف خود را شکست دادند. تک گل این مسابقه توسط "سعید کاظمی" و در نیمه اول به ثبت رسید.

وی ادامه داد:سومین بازی اما پرگل از کار درآمد. تیم "سردخانه سورتینگ" با درخشش بازیکنان مطرح خود به یک برد پرگل برابر "چاپ و تکثیر ابراهیمی" دست یافت. طوسی پوشان سردخانه سورتینگ این بازی را با نتیجه 7 بر یک به سود خود به پایان بردند. "سعید حاجیلری" 3 و "محمدعلی هدایتی" و "مصطفی دهقان" هر یک دو بار دروازه حریف را گشودند و تک گل چاپ و تکثیر به وسیله "ابوالقاسم دهقان" به ثمر رسید.

اتراچالی تصریح کرد: در چهارمین و آخرین مسابقه تیم "غیرانتفاعی سعدی جلین" برابر "معاد" به یک پیروزی پرگل رسید. جلینی ها که با سرپرستی "حسین تازیکه" در این مسابقات شرکت کرده اند با نتیجه 5 بر یک حریف خود را شکست دادند. گل های تیم غیرانتفای سعدی توسط "مجتبی ایزد" 2 و "عباس پایین محلی"، "حمیدرضا عامدی" و "حسن عرب" هرکدام یک گل به ثمر رسید و تنها گل معاد را "علی اکبرنژادی" وارد دروازه حریف کرد.

برنامه بازی های شب دوم

به گفته رییس هیات فوتبال شهرستان گرگان، در دومین شب مسابقات نیز 4 بازی برگزار خواهد شد که به ترتیب در بازی نخست و از گروه پنج تیم "گلستان فلز طبرستان" به مصاف "کابینت جزیره" خواهد رفت.

در دومین بازی از گروه شش "پایگاه مقاومت سیدمیران" رودرروی "چاپ غنچه" قرار می گیرد و در سومین بازی از گروه هفت تیم های "اتوپارس" و "ستارگان قشلاق" برابر هم صف آرایی می کنند. در آخرین بازی شب دوم تیم های "کابین یاس" و "پخش فربد" از گروه هشت به مصاف هم خواهند رفت.

عیسی اتراچالی خاطرنشان کرد: بیست و چهارمین دوره مسابقات فوتسال جام رمضان در شهرستان گرگان با شرکت 40 تیم در 10 گروه 4 تیمی و به صورت دوره ای برگزار می شود و از هر گروه 2 تیم به مرحله بعدی صعود می کنند.

وی در مورد جوایز تیم های اول تا چهارم این مسابقات نیز گفت: قرار است به تیم قهرمان مسابقات مبلغ سی میلیون ریال، تیم دوم مبلغ بیست میلیون ریال، تیم سوم مبلغ پانزده میلیون ریال و تیم چهارم مبلغ ده میلیون ریال جایزه نقدی پرداخت شود.