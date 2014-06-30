جزئیات انتقالی دانشجویان زن و کارشناسی ارشد/ لیزینگ لپ تاپ، موبایل و خودرو ویژه دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کاردار امروز در جمع خبرنگاران گفت: پیرو مذاکرات صورت گرفته با سازمان بیمه سلامت تمام دانشجویان دانشگاه آزاد که سبقه ای در بیمه ندارند می توانند با ارسال یک ایمیل به دانشگاه آزاد از خدمات بیمه رایگان که از تعهدات دولت به شمار می آید بهره مند شوند.

وی در ارتباط با بیمه تکمیلی دانشجویان گفت: دو بسته بیمه تکمیلی شامل بسته های 5300 تومانی و 8300 تومانی برای دانشجویان در نظر گرفته شده است. در بسته ماهانه 5300 تومانی خدمات عینک و دندانپزشکی لحاظ نشده اما دانشجویانی که تمایل داشته باشند از بیمه دندانپزشکی و عینک بهره مند شوند لازم است از بسته 8300 تومانی استفاده کنند.

وی ادامه داد: بیمه تکمیلی دی و آرمان با بیمارستان های خصوصی طرف قرارداد است.

آغاز نقل و انتقال دانشجویان از امروز

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد با بیان اینکه سامانه نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد طراحی و از امروز در مقابل خبرنگاران فعال شد، گفت: دانشجویان می توانند با مراجعه به سامانه www.iau.ac.ir سامانه نقل و انتقال را مشاهده کنند و از طریق این سامانه با وارد کردن مشخصات مورد نیاز نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند. به احتمال زیاد به علت افزایش درخواست ها فرآیند ثبت نام نقل و انتقال تمدید خواهد شد.

وی با بیان اینکه ممنوعیت نقل و انتقال برای دانشجویان کارشناسی ارشد حذف شد، ادامه داد: دانشجویان میهمان باید شهریه ثابت هر ترم میهمانی را به واحد مبدا و شهریه متغیر را به واحد مقصد پرداخت کند. انتقال یا میهمانی آن دسته از دانشجویان دختر که پس از ثبت نام در آزمون دانشگاه ازدواج دائم کرده اند به شهر محل زندگی همسر یا نزدیک ترین واحد دانشگاهی به محل زندگی که رشته در آن دایر باشد انجام پذیر است. انتقال یا میهمانی دانشجویان متاهل زن که پس از ثبت نام در آزمون دانشگاه متارکه کرده اند به شهر محل زندگی خانواده انجام پذیر است.

به گفته کاردار انتقال توام با تغییر رشته یا گرایش در صورتی که رشته و گرایش تحصیلی دانشجو در واحد مقصد دایر نباشد و تراز رشته پیشنهادی دانشجو در واحد مقصد بالاتر نباشد بلامانع است.

کاردار درباره آن دسته از دانشجویانی که از یک مقام مسئول یا نماینده مجلس توصیه نامه ای داشته باشند باید آن را در سامانه اعلام کند.

به گزارش مهر جزئیات کامل نقل و انتقال و میهمانی در سامانه ای که نقل و انتقال در آن انجام می شود ذکر شده است.

آخرین وضعیت لیزینگ کالا، لپ تاپ و موبایل

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد در پاسخ به پرسش مهر در خصوص لیزینگ لپ تاپ، آی پد و موبایل گفت: کالاهایی از جمله موبایل و لپ تاپ و آی پد برای دانشجویان دانشگاه آزاد در نظر گرفته شده که سعی می کنیم از مهر ماه امسال به دانشجویان واگذار کنیم.

وی درباره لیزینگ خودرو از شرکت سایپا گفت: به دنبال راهکاری هستیم که بتوانیم این اقدامات را برای دانشجویان دکترا فراهم کنیم.

جزئیات سامانه جامع دانشجویی هوشمند

کاردار در این نشست خبری با اشاره به اینکه تمام خدمات دانشجویان در دانشگاه آزاد از طریق سامانه جامع دانشجویی هوشمند (سجده) صورت می گیرد. بر این اساس کارت دانشجویان شامل خدمات کتابخانه ای، سلف سرویس، حضور و غیاب در کلاس (تعبیه دستگاهpos در کلاس های درس) موارد انضباطی تحقیقات و پژوهش در قالب سجده انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: این کارت حتی قابلیت شارژ شدن هم دارد و به شبکه شتاب متصل شده است و پیش بینی می کنیم برای مهر ماه امسال در 20 تا 30 واحد دانشگاه آزاد اجرایی شود.

وی در ارتباط با کمیته انضباطی که موارد آن از طریق کارت الکترونیک گزارش می شود، اظهار داشت: پیش از این در کمیته های انضباطی برخوردهای سلیقه ای صورت می گرفت و ما به دنبال راهکار بودیم که از این برخوردهای سلیقه ای جلوگیری شود. بنابراین کارت های الکترونیکی را برای موارد انضباطی تقلب، عدم رعایت نظم در خوابگاه، اخلال و بی نظمی فعال کردیم.

جزئیات دریافت ریز نمرات از طریق موبایل

کاردار در پاسخ به پرسش مهر در ارتباط با خدمات دریافت ریز نمرات از طریق موبایل اظهار داشت: طبق توافقی که باید اپراتورهای همراه اول و ایرانسل رسیده ایم دانشجویان می توانند ریز نمرات خود را از طریق این دو اپراتور دریافت کنند.

وی با اشاره به یک خدمت دیگر دانشگاه آزاد به دانشجویان گفت: علاوه بر این دانشجویان می توانند با ارسال یک ایمیل و پرداخت مبلغ، ریز نمرات خود را در منازل دریافت کنند.

کاردار همچنین در ارتباط با کار دانشجویی و مشاوره در سامانه سجده گفت: به علت متمرکز کردن ثبت نام ها کار دانشجویی ساعات کار و مبالغ آن در سامانه سجده مشخص می شود.

وی ادامه داد: سال گذشته در دانشگاه آزاد 150 هزار مشاوره برای دانشجویان انجام شده که لازم دیدیم در سامانه سجده برای امر مشاوره خدماتی در نظر بگیریم.

افزایش 15 درصدی وام شهریه

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد از افزایش 15 درصدی وام شهریه برای دانشجویان دانشگاه آزاد که یکی از وعده های رئیس این دانشگاه است از سال تحصیلی آینده خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته دانشجویان مبلغ 80 میلیارد تومان از صندوق رفاه وزارت علوم و 242 میلیارد تومان از صندوق رفاه دانشگاه آزاد وام شهریه دریافت کردند.