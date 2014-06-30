نصب سامانه های فتوولتائیک (پنل های خورشیدی) در شرکت برق منطقه ای سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر صباغ صبح دوشنبه در حاشیه بهره برداری از سامانه های فتوولتائیک در شرکت برق منطقه ای سمنان اظهار داشت: برای اجرای این سامانه از محل اعتبارات ماده 69 قانون بودجه سال 1392، با هدف احیاء و توسعه استفاده از انرژی های نو و پاک، تفاهم نامه ای با شرکت توانیر و نظارت سازمان انرژی های نو ایران (سانا) در خصوص نصب پنل های خورشیدی با ظرفیت 80 کیلو وات در تاسیسات شرکت برق منطقه ای سمنان به امضاء رسید.

وی هزینه نصب این پنل های خورشیدی را با توجه به نوع کیفیت و تجهیزات مورد استفاده شده حدود 600 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: در حال حاضر این سامانه در ساختمان ستاد شرکت و پست های 63 کیلوولت میرحاج در سمنان و پست 230 کیلوولت گرمسار نصب شده و مراحل نهایی اتصال به شبکه برق، برای استفاده مستقیم در تاسیسات را طی می کند.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان افزود: مهمترین مزیت استفاده از انرژی های تجدید پذیر و پاک، حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و حفظ ذخایر انرژی فسیلی است.

صباغ اضافه کرد: تجدید این منابع، زمان و هزینه بسیار زیادی را طلب می کند و در برخی موارد نیز غیرقابل جبران است.

وی در خاتمه تصریح کرد: سامانه فتوولتائیک، به سامانه ای گفته می شود که از پدیده تبدیل مستقیم انرژی تابشی ( نور خورشید) به انرژی الکتریکی استفاده کند.