انتشار فراخوان مسابقه عكس شانزدهمین جشن سینمای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اين فراخوان تمامی اعضای انجمن عکاسان سینمای ایران برای شرکت در بخش عكس مي توانند آثار خود را از 15 خردادماه سال 1390 تا 15 تیرماه 1393، در صورتیکه در دروه های قبلی جشن شرکت نداده اند بصورت مجموعه عکس تا سقف پنج فیلم و برای هر فیلم 6 عکس (4عکس صحنه و 2 عکس پشت صحنه) بصورت ‌دیجیتال و آثاری که با دوربین های آنالوگ ثبت شده باشند به صورت فایل اسکن شده در سایز 20در 30 بدون حاشیه (فول فریم) به دبیرخانه جشن ارسال کنند.

فایل هر مجموعه عکس باید با فرمت jpg و اندازه 50 در 70،‌ كيفيت 300 dpi برروي لوح فشرده با ذکر نام فیلم به همراه یک قطعه عکس پرسنلی صاحب اثر (اسم عکاس، شماره تماس و نام فیلم ها ) همراه باشد. همچنین تمامی عکاسان متقاضی می بایست فرم شرکت در این بخش را برای هر مجموعه بصورت جداگانه تکمیل و همراه عکسهای همان مجموعه در پاکت مجزا به دبیرخانه ارائه دهند.

متقاضیان می بایست آثار خود را حداکثر تا 15 مرداد ماه به دبير خانه شانزدهمين جشن سينماي ايران تحویل دهند.