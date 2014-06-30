به گزارش خبرنگار مهر، حسن فدایی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، از ساخت و تکمیل 30 کیلومتر از بزرگراه کربلا تا پایان پایان سال 93 خبرداد.

وی افزود: تا کنون 270 کیلومتر از مسیر بزرگراه کربلا تا شهرستان اسلام‌آباد غرب تکمیل شده و 30 کیلومتر دیگر نیز در دست اقدام است که در صورت تخصیص اعتبارات به بهره‌برداری می‌رسد.

فدایی تصریح کرد: این پروژه در مسیر سرپل‌ذهاب تا مرز خسروی نیز در دستور کار بوده که مطالعات آن انجام و نیازمند تخصیص اعتبارات برای ادامه کار است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه گفت: برای تکمیل 30 کیلومتر از بزرگراه کربلا نیازمند تخصیص اعتباری بالغ بر 35 میلیارد تومان هستیم که در صورت تخصیص به موقع پروژه انجام واحداث 30 کیلومتر مذکور اتمام و به بهره‌برداری می‌رسد.

وی تصریح کرد: بزرگ راه کربلا در صورت تکمیل می تواند نقش بسزایی در افزایش مراودات با کشور عراق و همچنین تسهیل تردد زوار عتبات عالیات و کاهش خطرات و حوادث داشته باشد.

فدایی اظهار امیدواری کرد این پروژه با همکاری سایر دستگاه های مربوطه و پیگیری نمایندگان مجلس برای تخصیص اعتبار به پایان برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولین پیشتر از تکمیل بزرگراه کربلا تا پایان سال 95 خبر داده اند.