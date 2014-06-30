وضعیت منابع آبی نور مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، هادی خنجری پیش از ظهر دوشنبه در جمع مسئولان شهرستان با تاکید بر صرفه جویی و مصرفه بهینه آب افزود: مردم با درست مصرف کردن و صرفه جویی در مصرف آب کمک کنند تا با بحران احتمالی قطعی آب مواجه نشویم.

فرماندار نور در مورد برخورد با ساخت و ساز های غیرمجاز وتغییر کاربری ها در شهرستان نور تاکید کرد و بافزود: برای اجرای احکام در این زمینه بدون هیچ تبعیضی ورود پیدا می کنیم و با حمایت ما، دستگاه های ضابط قوه قضاییه احکام را اجرا می کنند.

خنجری گفت: حدود 500 بنگاه معاملات ملکی در شهرستان فعالیت دارند که 136 بنگاه بدون مجوز فعالیت می کنند که یکی از عوامل تغییر کاربری های بی رویه همین بنگاه های غیر مجاز است که برای برخورد جدی با آنها ورود پیدا می کنیم.

فرماندار نور با اشاره به کارهای اجرایی در مناطق بالادست گفت: از لحاظ آب و هوایی بهترین فرصت کاری در فصل تابستان است و هر برنامه و اعتباری که مصوب شد باید با پیگیری دستگاههای مرتبط اجرایی شود.

وی با اشاره به شرایط خاص تابستان به دستگاه های متولی توزیع آب، امور آب، جهاد کشاورزی و... تاکید کرد تا برای پاکسازی رودخانه ها و سردهنه های کشاورزی و... اقدام کنند تا بی توجهی دستگاهها به این امور سبب ایجاد بحران و آسیب به مردم و دو لت نشود.

فرماندار نورعنوان کرد: با توجه به مسافر پذیر بودن شهرستان، وجود متکدیان که شاید عده ای از آنان هم سازمان یافته باشند سبب مخدوش شدن چهره شهر می شود و از دستگاههای متولی بویژه شهرداری ها می خواهیم تا با کمک بهریستی، کمیته امداد و نیروی انتظامی نسبت به ساماندهی اقدام کنند.