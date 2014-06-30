بهره مندی از پتانسیل تبلیغات اسلامی در توسعه فرهنگ حفظ میراث ملی

رجبعلی خسروآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشستهای تخصصی ادارات کل تبلیغات اسلامی و میراث فرهنگی استان تهران به منظور ارتقای سطح همکاری ها در زمینه فرهنگسازی حفظ و حراست از آثار باستانی و هویت ملی در میان مردم، اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی به دلیل فعالیتهای فرهنگی و ارتباط نزدیک و مستقیم با اقشار مختلف مردم از طریق مبلغین، نقش بسیار موثری در باب آگاهی بخشی به مردم دارد.

این مسئول عنوان کرد: در این راستا ایجاد همکاری های دوجانبه میان این دو اداره کل در سطح استان تهران در دستور کار قرار گرفت و جلسات متعددی نیز با حضور مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد که در نتیجه مقرر شد نیازهای اطلاعاتی مردم در زمینه چگونگی حفظ و حراست از میراث فرهنگی، ضرورت حفظ و تاثیر آن در بقای هویت ملی - دینی کشور از طریق میراث فرهنگی در اختیار مبلغین قرار گیرد تا آنها نیز از طریق ارتباط با مردم به فرهنگسازی بپردازند.

وجود سازمان متولی در حفاظت از میراث فرهنگی، شرط لازم اما کافی نیست

وی فرهنگسازی در زمینه میراث فرهنگی، صنایع دستی و توسعه آن را مستلزم رسوخ در بطن جامعه دانست و گفت: به اعتقاد بنده مردم ما هنوز آنطور که باید و شاید از حساسیت لازم در این زمینه برخوردار نیستند اما از آنجاکه حراست از میراث فرهنگی امری ملی است حوزه های سازمانی به تنهایی قادر به حفظ آن نبوده و مشارکت مردمی نیازی غیرقابل اجتناب است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران افزود: در این زمینه وجود و فعالیت سازمانهای متولی شرطی لازم است اما کافی نیست، در صورت عدم درک عمومی و حمایتهای همه جانبه مردم یک سازمان به تنهایی قادر به حفاظت از این میراث با ارزش نخواهد بود.

هیئات مذهبی نقش موثری در در فرهنگ عمومی و باورهای اجتماعی دارند

خسروآبادی؛ هیئات مذهبی را نمومه بارز نهادهای مردمی خود جوش دانست که به دلیل ارتباط نزدیک با بطن جامعه و اقشار مختلف تاثیر بسزایی در فرهنگ عمومی و ایجاد باورهای اجتماعی دارند.

این مسئول افزود: در قالب این همکاری دوجانبه میراث فرهنگی نیز خدماتی نظیر بازدید از موزه ها، تورهای زیارتی - سیاحتی و... با حضور مبلغین را در نظر گرفته است، از دیگر اقدامات میراث فرهنگی می توان به برگزاری دوره های آموزشی صنایع دستی برای متقاضیان اشاره کرد که با این اقدام علاوه بر اشتغالزایی و توسعه صنایع دستی، بسترهای لازم برای بروز خلاقیتهای وجودی افراد نیز فراهم می شود.

اعتبار میراث فرهنگی تهران در سال گذشته تنها 3 درصد نیازها بود

وی با اشاره به این مطلب که به دلیل فقر اعتبارات، حفظ و حراست از میراث ملی بدون مشارکتهای مردمی به درستی امکانپذیر نخواهد بود، متذکر شد: کل اعتبارات عمرانی میراث فرهنگی استان تهران در سال گذشته تنها 698 میلیون تومان و بسیار ناچیز بود، این مبلغ تنها سه یا چهار درصد از نیاز ما را تامین می کند.

وجود 2300 خانه قدیمی و 270 اثر ملی ثبت شده در کلانشهر تهران

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران گفت: تنها در شهر تهران دو هزار و 300 خانه واجد ارزش و 270 اثر ملی ثبت شده وجود دارد که مدیریت اینها به سادگی نیست و اعتبارات مناسبی را می طلبد چراکه بسیاری از این خانه ها هم اکنون نیازمند مرمت است.

خسروآبادی اضافه کرد: اگرچه این خانه های قدیمی در مالکیت میراث فرهنگی نیست اما مالکین نیز مدعی اند وقتی اجازه تخریب خانه به آنها داده نمی شود حداقل برای نگهداری و مرمت آن باید هزینه های اختصاص پیدا کند که این خواسته بجا و منطقی است.

وی تاکید کرد: بخشی از همکاری های مورد توافق با سازمان تبلیغات اسلامی نیز در این بخش است که مبلغین این ضرورتها را به مردم منتقل کنند.