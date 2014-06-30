به گزارش خبرگزاری مهر، در عصر ماشین، تمام وسایل و ابزاری که انسان ها از آن بهره می برند نیز بوی ماشین به خود می گیرد تا آنجا که مشکلات نرم افزاری یا سخت افزاری دستگاه ها نیز بر سلامت و زندگی انسان ها تاثیر می گذارند.

در روزهای اخیر گزارشی منتشر شد تا باز هم محققان و دانشمندان را نسبت به استفاده از تکنولوژی در سلامت انسان ها مردد سازد. این گزارش با عنوان" زمانی که هک ابزارهای سلامتی، انسان را تا پای مرگ پیش می برد" منتشر شد.



در ادامه این گزارش آمده بود: "محققان و دانشمندان معتقدند با فناوری های جدیدی مانند ساعت اپل یا سنسورهایی که در بدن بیمار نصب می شود، قادر به کنترل یا پیش بینی برخی از بیماری ها خواهند بود. پس از عرضه چنین محصولاتی در بازارهای فناوری دنیا، مخاطبان بسیاری به خرید چنین محصولاتی روی آوردند، بخصوص بیماران دیابتی.

فناوری های جدید برای بیماران دیابتی بسیار مفید و سودمند به نظر می رسید زیرا آنها می توانستند همیشه از سلامت و همینطور میزان قند خون خود آگاه بوده و آن را تحت کنترل داشته باشند. اما غافل از اینکه دستگاه های فناوری نیز می توانند دچار حملات هکرها شوند. البته شرکت های مذکور معتقدند که اشکال و اختلالات ایجاد شده در سیستم های آنها تنها مربوط به مشکلات نرم افزاری بوده و هیچ یک از دستگاه های آنها با حملات هکرها مواجه نشده زیرا دستگاه های جدید دارای امنیت بالایی هستند که نفوذ به شبکه به سادگی میسر نیست اما اطلاعات منتشر شده در خبرگزاری ها گفته های مسئولان این شرکت را تایید نمی کند.

فاجعه ای که می توانست باعث مرگ بیماران دیابتی شود

همانطور که گفته شد، بسیاری از بیماران دیابتی از این سنسورها و دستگاه های فناوری برای سنجش میزان قند خون استفاده می کردند اما فاجعه زمانی آغاز شد که دستگاه های فناوری هک شدند.



بیماران دیابتی به خیال اینکه فناوری های جدید به طور دقیق به سنجش قند خون می پردازند به آنها اعتماد کرده و دستگاه های تست قند خون را کنار گذاشتند اما چندین بیمار دیابتی به همین دلیل روانه بیمارستان شدند زیرا دستگاه های استفاده شده قند خون را نورمال نشان می داد در صورتی که قند خون فرد بالا بوده و به انسولین نیاز داشت!

مشکلات فناوری در گلخانه های مدرن

برخی از گلخانه ها با اسم گلخانه های مدرن از حالت سنتی خود فاصله گرفته و وارد فضای مدرنیته شده اند. در گلخانه های سنتی، باغبانان از فضای گلخانه مراقبت می کردند اما در گلخانه های مدرن، سنسورها و همینطور سیستم های جدید مدرن نیز همانند گلخانه های سنتی به کشت موادی مانند ادویه، سبزی یا گل های مختلف می پردازند اما گزارشات متعددی از سوی گلخانه ها ارائه شده که محصولات گلخانه ای در اثر اتفاقات مختلفی مانند: خرابی سنسورها، افزایش دمای گلخانه و غیره مورد آسیب قرار گرفته اند. اکنون یک سوال مطرح می شود، در عصر ماشین و مدرنیته، آیا ماشین قدرت رقابت با انسان را داراست؟









انسانیت در معرض خطر است

با استفاده مکرر و فراوان از ماشین ها و دستگاه ها در کارخانه ها، کارگاه ها، گلخانه ها و غیره، نقش انسان به مرور کم رنگ تر می شود. این موضوع نه تنها ارزش انسان را زیر سوال می برد بلکه بسیاری از شاغلان در این مکان ها را نیز بیکار کرده که می تواند خطر جدی برای جامعه محسوب شود.



ربات ها دیگر نه خسته می شوند و نه حقوقی نیاز دارند که ماهانه هزینه های هنگفتی را به مرکز تولیدی یا کارخانه تحمیل کنند اما از سوی دیگر، ربات نه تنها دقت بالایی نداشته بلکه در مواقعی که خراب بوده و به تعمیر نیاز داشته باشند، دیگر راه حلی برای کارخانه وجود نخواهد داشت و تولید به خواب عمیق فرو می رود.

عصر ماشین، پایان دنیاست ؟!

آیا تاکنون انیمیشن و فیلم هایی را دیده اید که ماشین ها به جنگ انسان ها می روند؟ ماشین ها در تلاش هستند تا جای انسان ها را به عنوان قدرت برتر تصاحب کنند؟ آیا این فیلم ها و داستان ها روزی تحقق خواهد یافت؟