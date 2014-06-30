به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه 100 جلدی «شخصیتهای مانا» به همت دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری به منظور معرفی شخصیتهای تأثیرگذار در حوزه های مختلف به رشته تحریر درمیآید.
در این مجموعه به زندگینامه شخصیتهایی پرداخته میشود كه در یكصد سال اخیر بانی خیر در زمینههای علمی، سیاسی، فرهنگی و... بودند و نام آنها به نیكی در این حوزهها یاد میشود. دفتر ادبیات انقلاب اسلامی در سری جدید این مجموعه به سراغ زندگی قیصر امینپور رفته و به جزئیات زندگی این شاعر انقلاب پرداخته است.
این اثر از چند بخش زندگینامه، خاطرات و فعالیتهای امینپور در حوزههای مرتبط تشكیل یافته است كه قرار است در 100 صفحه به رشته تحریر درآید. قالب و ساختار اثر به گونهای طراحی شده است تا علاوه بر جوانان كه مخاطب اصلی این آثار هستند، خواندن آنها برای دیگران هم جذاب باشد. این نخستینبار است كه زندگینامه كامل و مدونی از شخصیتهای برجسته مانند قیصر امینپور با چنین قالب و ساختاری به نگارش درمیآید.
قرار است تا پایان مرداد ماه سال جاری پنج جلد از این مجموعه با محوریت زندگینامه حجتالاسلام و المسلمین سیداحمدخمینی، طاهره صفارزاده، غلامرضا سعیدی، سیدجعفر شهیدی و محمدعلی داعیالاسلام كه به قلم اكبر خوشزاد، جواد كامور بخشایش و چندتن از نویسندگان به رشته تحریر درآمده، منتشر شوند.
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