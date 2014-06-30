دستاوردهای صدا و سیمای سمنان قابل تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی صبح دوشنبه در پیامی از موفقیت ها و دستاوردهای شبکه استانی سمنان در هجدهمین جشنواره تولیدات مراکز استانها تقدیر کرد.

وی در این پیام خطاب به مدیر کل صدا و سیمای مرکز سمنان آورده است: اکنون که به یاری پروردگار متعال شبکه استانی سمنان در هجدمین جشنواره تولیدات مراکز استانها توانست با ساخت و تولید برنامه های مختلف، عملکردی شایسته را به نمایش بگذارد و در این دوره شش جایزه برتر و چهار تقدیر و تندیس هدهد جشنواره را کسب کند جا دارد ضمن تبریک این موفقیت از زحمات و تلاش های پرسنل صدا و سیمای مرکز سمنان صمیمانه تقدیر و تشکر می شود.

استاندار سمنان در بخش دیگر از این پیام توفیق هرچه بیشتر این پرسنل را در خدمتگزاری به جامعه اسلامی خصوصاً در معرفی توانمندی ها، زیبایی ها و فرهنگ ارزشمند استان و در راستای سیاست ها و برنامه های دولت تدبیر و امید مسئلت کرده است.