به گزارش خبرگزاری مهر، «رد کارپت» به کارگردانی رضا عطاران و تهیه کنندگی احمد احمدی از تاریخ 5 تیر در گروه سینمایی قدس اکران شد. این فیلم سینمایی هر شب در ماه مبارک رمضان در سینما پردیس ملت تا ساعت 2 نیمه شب، پردیس آزادی تا 1 نیمه شب و پردیس زندگی تا 1 بامداد اکران می شود.

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«رد کارپت» به تهیه ‌کنندگی احمد احمدی، داستان یک عاشق سینما است که برای ملاقات با یکی از کارگردانان های معروف جهان استیون اسپیلبرگ به جشنواره فیلم کن می‌رود. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: شما که غریبه نیستی، من 38 سال از خدا عمر گرفتم، 13 سال تئاتر کار کردم، هنوز وضعیتم اینه، هیچی به هیچی، بالاخره باید کاری می‌کردم دیگه، اون ‌ور فکر می‌کنم می‌تونم کار کنم، می‌تونم شکوفا بشم.

رضا عطاران علاوه بر کارگردانی «رد کارپت»، خود نقش اصلی فیلمش را بازی کرده است. جمال هاشمی، علی سر تیپی، سوسن پرور و امیر نوری از دیگر بازیگران فیلم «رد کارپت» هستند.