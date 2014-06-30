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۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۳۶

لیگ وزنه‌برداری جوانان از 28 مرداد آغاز می‌شود

لیگ وزنه‌برداری جوانان از 28 مرداد آغاز می‌شود

رقابتهای لیگ وزنه‌بردای جوانان باشگاه‎های کشور از 28 مرداد ماه آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری و طبق اعلام سازمان لیگ، رقابتهای فصل جدید لیگ وزنه برداری جوانان کشور در دو مرحله برگزار می‌شود که زمان مرحله نخست آن طی روزهای 28 تا 30 مرداد ماه خواهد بود. براین اساس تیم‌ها حداکثر تا 30 تیر ماه باید نسبت به پرداخت ورودیه مسابقات اقدام کنند، ضمن اینکه آخرین مهلت برای ارسال قراردادها و دیگر مدار ک مورد نیاز نیز 15 مرداد ماه عنوان شده است.

مسابقات لیگ وزنه برداری جوانان با روش امتیاز بندی فدراسیون جهانی (28 25، 23 و ....) و با دو کیلوگرم ارفاق در هر وزن برگزار می‌شود. همچنین هر تیم می تواند از دو وزنه بردار در هر وزن استفاده کند.

تاکنون شش تیم مناطق نفت خیز جنوب، ملی حفاری، نفت و گاز مسجد سلیمان، ذوب آهن اصفهان، عقاب نیروی هوایی و نیروی زمینی ارتش برای شرکت در رقابتهای لیگ وزنه برداری اعلام آمادگی کرده‌اند.

کد مطلب 2322460

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