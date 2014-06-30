تله کابین گرگان؛ وعده 8 ساله اي كه به مقصد نرسيد/ شورای شهر پاسخگوی هزینه های انجام شده باشد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبه سال 81 در دومین دوره شورای شهر گرگان، مقرر شده بود تله کابین ناهارخوران به عنوان یکی از طرح های گرگان + 14 در کنار 13 پروژه دیگر اجرایی شود ، اما اين پروژه با گذشت 8 سال و خاک برداری و تخریب های محل احداث فقط در حد مصوبه ماند و به سرانجام نرسید.

درباره روند اجرای این طرح باید گفت، دولت قبل در نخستین سفر خود به گلستان، در سال ۸۴ مصوب کرد تا پایان شهریور سال ۸۵ سازمان میراث فرهنگی استان نسبت به انجام مطالعه و تهیه اين طرح و زیرساختها و زیربناهای گردشگری آن اقدام کند كه يك سري اقدامات اوليه انجام شد ولی پروژه به حال خود رها شد.

با آغاز به كار اعضاي دوره چهارم راه اندازي تله كابين در دستور كار قرار گرفت و به صورت جدي دنبال شد. پروژه تا جایی پیش رفت که حتی عملیات خاک برداری هم اجرا شد و همه منتظر اجرای عملی طرح بودند. اما دوباره تله کابین گرگان متوقف شد، تا كه اينبار در نهايت پيمانكار درخواست انصراف كرد.

عضو هيات رئيسه شوراي اسلامي شهر گرگان در گفتگو با خبرنگار مهر، از توقف پروژه تله كابين اظهار نارضايتي كرد و گفت: پيمانكار تله كابين پس از 8 سال كش و قوس درخواست فسخ قرارداد به شهرداري داد، ما بايد چه مقدار صبر كنيم تا پيمانكار بعدي آمده و مردم شاهد بهره برداري از اين پروژه باشند؟

احداث تله كابين در گذشته باعث جذب گردشگر در گرگان مي شد نه اكنون

محمد ابراهيم جرجاني با اعلام اينكه كلنگ تله كابين گرگان هشت سال پيش به زمين خورد، اظهار كرد: آن زمان كه مديريت شهري براي تله كابين برنامه ريزي كرده بود شرايط به شكلي بود كه وجود تله كابين مي توانست برندي براي شهر به شمار آيد.

وي ادامه داد: در كنار تله كابين مي توانستيم هتل، رستوران و فضايي براي جذب گردشگر ايجاد كنيم كه اين امر سبب توسعه اقتصادي شهروندان مي شد اما نكته قابل تامل اينجاست كه، اين موضوع مربوط به 10 سال پيش است نه اكنون.

اين عضو شورا تصريح كرد: حتي در صورت بهره برداري از اين پروژه، ديگر آن شرايط گردشگري برايمان مهيا نخواهد شد زيرا تله كابين در گذشته براي مردم تازگي داشت و به عنوان امتياز جهت جذب گردشگر براي شهر به حساب مي آمد.

وي بيان داشت: با اين حال پروژه تله كابين پس از گذراندن فراز و فرود هاي بسيار در سال جاري معلق شد، وقتي اين پروژه با گذشت 10 سال نتيجه نگرفته شكي نسيت كه در مدت كوتاه 2 يا 3 ساله هم به بهره برداري نخواهد رسيد.

وي با بيان اينكه نبود تله كابين تنها مشكل شهروندان نيست افزود: چه اصراري به ايجاد اين پروژه در شهر است وقتي شهروندان از حداقل حقوق خود مانند داشتن بازارچه و فضايي مطلوب بهره مند نيستند.

جرجاني اعلام كرد: بوي نامطبوع باكس هاي زباله، نبود پل هوايي مناسب در مكانهاي پرخطر شهر، نبود شهربازي مدرن و ساير امكانات تفريحي و فرهنگي جز دغدغه هاي مردم است و آنها از اين موضوعات رنج مي برند؛ نياز است ابتدا اين حداقل ها براي مردم اجرايي شود سپس مديران شهري سراغ پروژه هاي كلان بروند.

تمام مصوبات شهرداري و شورا بايد در چارچوب مقررات و قانون باشد

در ادامه مدیر کل شهری و شورای استانداری گلستان از توقف پروژه تله كابين در محور ناهار خوران ابراز ناراحتي كرد و گفت: باگذشت 8 سال از زمين خوردن كلنگ اين پروژه، متاسفانه شهروندان گرگاني نتوانستند از اين امتياز تفريحي بهره مند شوند.

عبدالرضا چراغعلي ادامه داد: شهرداري سال 85 قراردادي را با شركت آرين پارسه براي راه اندازي تله كابين در محور ناهارخوران منعقد كرد كه پس از كش و قوس هاي فراوان اين شركت امسال درخواست فسخ قرارداد و استرداد هزينه هاي انجام شده را به شورا و شهرداري داد.

وي ادامه داد: اين پيمانكار مشكلاتي مانند وجود معارض متعدد در اطراف زمين اين پروژه، همكاري نكردن اداره كل منابع طبيعي استان و عدم صدور مجوز از سوي محيط زيست استان را از جمله دلايل اصلي توقف پروژه اعلام كرده است.

وي ضمن يادآوري اين نكته كه شركت آرين پارسه در پيوست درخواست فسخ، خواهان محاسبه هزينه هاي صورت گرفته در اين مدت شد، افزود: شوراي شهر در نودو نهمين جلسه رسمي و علني با پرداخت هزينه پيمانكار به همراه ضررو زيان آن موافقت كرده است.

شورای شهر پاسخگوی هزینه های انجام شده باشد

چراغعلي با بيان اينكه وظيفه قانوني ام نظارت بر عملكرد مصوبات شورا و شهرداري است، اظهار كرد: حوزه عمراني استانداري تلاش مي كند بسياري از مسائل را رعايت كند اما اينكه شورا موافقت با اين درخواست را مصوب كرده، بايد پاسخ دهد.

مدیر کل شهری و شورای استانداری گلستان اضافه كرد: تمام مصوبات شهرداري و شورا بايد در چارچوب مقررات و قانون باشد و اين اداره هم بر عملكرد آنها نظارت خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، نبود مطالعات اوليه و امكان سنجي وايجاد زيرساخت هاي لازم براي پروژه ها از سوي مسئولان از مشكلات هميشگي طرح ها و برنامه هاي شهر گرگان است كه باعث شده بسياري از پروژه يا در ابتدا و يا پس از مدتي فعاليت، نيمه كاره رها شوند.

تله کابین گرگان در حالی کارشناسی و جانمایی شد که مکان مورد نظر به تایید منابع طبیعی و محیط زیست نرسیده است و همین امر نه تنها باعث شده هزینه زیادی به شرکت پیمانکار متحمل شود بلکه سرمایه فراوانی هم از درآمدهای مدیریت شهری گرگان را مصرف کرده است. هزینه هایی که از مردم و برای مردم بوده ولی آنها هیچ سودی از آن نبرده است.

حال پس از 8 سال شورای شهر نه تنها باید هزینه پیمانکار را پرداخت کند بلکه باید مبلغی هم به عنوان جریمه به این شرکت پرداخت کند. از سویی در ابتدای مسیر هم مشاور قبلی طرح مبالغ هنگفتی از مدیریت شهری گرگان برای کارشناسی دریافت کرد و بدون اجرا پا به فرار گذاشت.