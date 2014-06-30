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۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۰۸

تیموری:

89 درصد واحدهای صنفی استان همدان کالای استاندارد عرضه می کنند

89 درصد واحدهای صنفی استان همدان کالای استاندارد عرضه می کنند

همدان – خبرگزاری مهر: مدیرکل استاندارد استان همدان با اشاره به اینکه در سال گذشته و اوایل سالجاری شش هزار بازرسی از بازار استان همدان صورت گرفت، گفت: براساس بررسی ها در 89 درصد از واحدهای صنفی استان کالای استاندارد عرضه می شود.

فرهاد تیموری در گفتگو با مهر با اشاره به نظارت بر بازار گفت: در سال گذشته و اوایل سالجاری 424 نمونه از بازار خریداری شده و مورد آزمون قرار گرفته که ویژگیهای 254 نمونه با استاندارد مربوطه مطابقت داشته و170 نمونه در بعضی از فاکتورها با استاندارد مربوطه مطابقت نداشته است.

وی افزود: اطلاعات عدم انطباق کالاها به استانهای تولید کننده برای رسیدگی ارسال شده است.

تیموری اظهار داشت: طی شش هزار بازرسی صورت گرفته در سال گذشته و اوایل سالجاری از سطح بازار استان طبق نتایج به دست آمده در 89 درصد واحدهای صنفی به تعداد پنج هزار و 321 واحد کالای استاندارد عرضه شده و در 11 درصد از واحدهای صنفی یک یا چند کالای غیراستاندارد عرضه شده است.

مدیرکل استاندارد استان همدان ادامه داد: گزارش واحدهای صنفی که اقدام به عرضه کالای غیر استاندارد کرده بودند برای رسیدگی به دادگاه یا تعزیرات حکومتی اعلام شده است.

وی همچنین به صدور گواهینامه های صادراتی توسط این اداره کل اشاره کرد و گفت: اداره كل استاندارد استان همدان در سه ماه ابتدای سال جاري هفت هزار و 716 تن کشمش و پسته به ارزش 19 و نیم میلیون دلار صادر کرده است.

مدیرکل استاندارد استان همدان گفت: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  به لحاظ وزنی 40 درصد و به لحاظ ارزش دلاری 27 درصد افزایش داشته است.

تیموری افزود: صادرات اين محصولات به مقصد كشورهايي از جمله عراق، روسيه، اوكراين، اسپانيا، بلاروس، قزاقستان، امارات، رومانی، کره جنوبی، لیبی، هند و ایتالیا بوده است.

 

کد مطلب 2322465

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