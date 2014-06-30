اغلب معدن داران مازندران فاقد دانش لازم هستند

نصرالله صدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات پیش رو کسانی که در این عرصه سرمایه گذازی می کنند،اذعان داشت: تامین قطعات یدکی ماشین آلات و هزینه های بسیار زیاد این قطعات یکی از مشکلات بزرگ مقابل معدن کاران است زیرا، لوازم یدکی مانند لودر، کامیون، چرثقیل از جمله قطعاتی هستند که وارد می شوند.

وی بیان کرد: همچنین یکسری قوانین دست و پاگیر وجود دارد که انتظار است مجمع نمایندگان مازندران بر سر این قوانین در مجلس شورای اسلامی به بحث بپردازند تا این قوانین اصلاح شود.

وی تصریح کرد: معدن باید به کسانی واگذار شود که متخصص این کار باشد و بتواند با مدیریت درست از سرمایه ملی استفاده کنند، همچنین مجلس باید قوانینی تصویب کند که کسانی که می خواهند معدن را از وزارتخانه تحویل بگیرند یکسری آیتم ها از جمله دانش و تجربه را برای دریافت معدن داشته باشد.

صدرزاده تصریح کرد: علاوه بر این، دولت باید معادن را دسته بندی و رده بندی کند و به افرادی واگذار کنند که دانش علمی معدن کاری را دارند زیرا معدن فقط شن و ماسه نیست، بلکه دهها نوع معدن در مازندران وجود دارد که از آن بهربرداری نمی شود و در این راستا، دولت باید معدن ها را اکتشاف کند و به افراد کارشناس واگذار کند.

رئیس انجمن معدن مازندران گفت: مازندران ذخیره اول فلورید و ذخیره دوم ذغال سنگ را در ایران دارد و در بخش شن و ماسه به حد اشباع رسیده است.