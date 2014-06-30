محمدعلی طالبی در گفتگو با مهر اظهار داشت: سلامت اداری هر سازمان و نهاد اجرائی آرزوی هر مدیری است و این موضوع فقط انحصار به شهرداری ندارد و در سطح ملی و استانی نیز مطرح است.

وی با بیان اینکه ممکن است فرد یا افرادی سهوی یا خدای نکرده عمدی تخلفی رو انجام بدهند افزود: اگر تخلفات صورت گرفته ثابت شود طبق قانون برخورد حقوقی در محاکم قضائی در انتظار فرد خاطی است.

شهردار سبزوار در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره شائبه های مطرح شده درباره برخی از عملکرد کارکنان واحدهای شهرداری گفت: حداقل در 3 ماهی که بنده خدمتگزار مردم بودم گزارشی درباره رشوه نشده و واحدهای نظارتی و اطلاعاتی شهرداری هم موردی را مشاهده نکرده‌اند.

برخورد قانونی با متخلفان بدون هیچ اغماض

وی با بیان اینکه از آغازمسئولیت وی در شهرداری تاکنون 3 مورد به تخلفات اداری معرفی شده اند تصریح کرد: من برای زحمات مجموعه کارکنان شهرداری احترام قائل هستم و در دفاع از عملکرد همکارانم با همه توان و تمام قد می ایستم، اما اگر هم تخلفی صورت گیرد بدون هیچ اغماضی برخورد قانونی خواهم کرد.

منتخب شورای چهارم سبزوار همچنین درباره مسائل مطرح شده درمورد برخی از بازنشستگان گفت: بازنشستگان شهرداری مانند شهروندان عادی هستند و در حوضه حقوقی شهرداری قرار ندارند ممکن است وکالتی از فرد یا افرادی داشته باشند تا امورات موکل خود را پیگیری کنند اما به این مفهوم نیست که این افراد کار غیر قانونی انجام می دهند.

شهر سبزوار از موضوع زمین خواری رنج می‌برد

شهردار سبزوار در ادامه اظهار داشت: متاسفانه شهر سبزوار از موضوع زمین‌خواری رنج می‌برد و چون ما به شدت مانع از ساخت و ساز بی‌رویه و غیرقانونی هستیم اخیرا اقداماتی علیه شهرداری و کارکنان مطرح شده است.

طالبی با تاکید بر اینکه به هیچ احدی اجازه ساخت و ساز غیر قانونی نمی دهیم و به پشتوانه قانون مقابل متخلفان خواهیم ایستاد گفت: زمین خواران از هیچ کوششی برای پیاده کردن اهداف شومشان ندارند و تاکنون چندید بار پرسنل واحد کنترل و نظارت را تهدیدات جانی شخص، همسر و فرزندان کرده‌اند.

400 هکتار از مجموع محدوده سبزوار جزو مناطق حاشیه نشین

وی با بیان اینکه 400 هکتار از مجموع محدوده شهری سبزوار را مناطق حاشیه‌نشینان تشکیل می‌دهند گفت: عدم کنترل و جلوگیری ما هم در مدت کوتاهی این میزان را افزایش چشمگیری خواهد داد.

شهردار سبزوار با اشاره به اینکه تساهل و تسامح من و همکارانم در این رابطه به معنای فروش شهر به بدترین وجه است گفت: حاشیه‌نشینی یکی از معضلات مهم سبزوار است که فراهم کردن امکانات شهری در این مناطق هزینه بسیار سنگین و گزافی بر شهر وارد می‌کند به طوری که اگر بودجه 10 سال شهرداری هم صرف توسعه این مناطق کنیم شاخص های شهری در این مناطق قابل مشاهده نیست.

زمین خواران اراضی دولتی را به مردم می‌فروشند

منتخب شورای چهارم در ادامه به شگرد زمین خواران اشاره کرد و اضافه کرد: متاسقانه این قشر زمین‌هایی که برخی اوقات متعلق به دولت است را غیرقانونی و بدون پرداخت حقوق شهرداری تفکیک می‌کنند و خلف ضوابط شهرسازی با قیمت های پایین به افرادی که عموما از قشر مستضعف هستند می‌فروشند.

طالبی با بیان اینکه پس از مدتی سیل عظیمی از خریداران مقابل شهرداری و دستگاه‌های شهرسازی و خدمات رسان قرار می‌گیرند اظهار داشت: این افراد فاقد سند رسمی و مالکیت قانونی هستند و فقط به واسطه اینکه پولی برای زمین پرداخته اند انتظار ساخت و ساز بر روی این قبیل زمین ها را دارند که قانون به ما اجازه پاسخگویی به این افراد را نمی دهد و باید مالک به شهرداری مراجعه کند که مالک هم به دلیل اینکه باید حق و حقوق شهرداری را بپردازد این کار را انجام نمی‌دهد.