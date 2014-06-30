کاهش ساعت کاری بانکهای دولتی در کرمانشاه خلاف قانون است/ بانک های خصوصی استثنا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از بانکها و مراکز مالی و اعتباری در استان کرمانشاه بر خلاف مصوبه هیئت دولت مبنی بر عدم تغییر ساعت کار روزانه در ماه مبارک رمضان اقدام به کاهش ساعت اداری خود کردند.

در همین رابطه مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمام بانک‌ های دولتی طبق ضوابط و دستور دولت ملزم به حضور در محل کار در ساعات اداری بوده و حق هیچ‌گونه تغییری در ساعات کاری ندارند.

وی افزود: چنانچه بانک‌های دولتی مثل ملی، ملت، سپه و... در این مورد تخلفی را مرتکب شوند برابر ضوابط اداری با آنان برخورد می‌شود.

جهانبخش کهریزی با اشاره به احتمال کاهش ساعت کاری توسط برخی از بانک ها و موسسات خصوصی تصریح کرد: موسسات و بانک های خصوصی مشمول دستورات و قوانین دولت نبوده و هیئت امنای این بانک‌ها و موسسات تصمیم‌ گیرنده هستند و آنها طبق ضوابط و دستورات بخش خود رفتار می‌کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه گفت: چنانچه گزارشی از تخلف این بانک‌ها به دفتر بازرسی استانداری گزارش شود، استانداری کرمانشاه به عنوان ناظر بر تمام مراکز دولتی استان به تخلفات آنها رسیدگی خواهد کرد و با مدیر بانک متخلف برخورد خواهد شد.

وی افزود: البته چون بانک‌ها زیر نظر و جزئی از وزارت اقتصاد و دارایی هستند ما نیز به آنان تذکر داده و طبق ضوابط اداری برخورد می‌کنیم.