  1. استانها
  2. کرمانشاه
۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۲۴

کهریزی در گفتگو با مهر:

کاهش ساعت کاری بانکهای دولتی در کرمانشاه خلاف قانون است/ بانک های خصوصی استثنا هستند

کاهش ساعت کاری بانکهای دولتی در کرمانشاه خلاف قانون است/ بانک های خصوصی استثنا هستند

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه گفت: کاهش ساعت اداری برخی از بانکها در استان کرمانشاه در صورتیکه از سوی بانک های دولتی بوده باشد تخلف است اما بانک های خصوصی ملزم به رعایت دستور العمل هیئت دولت در خصوص ساعت کاری نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از بانکها و مراکز مالی و اعتباری در استان کرمانشاه بر خلاف مصوبه هیئت دولت مبنی بر عدم تغییر ساعت کار روزانه در ماه مبارک رمضان اقدام به کاهش ساعت اداری خود کردند.

در همین رابطه  مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمام بانک‌ های دولتی  طبق ضوابط و دستور دولت ملزم به حضور در محل کار در ساعات اداری بوده و حق هیچ‌گونه تغییری در ساعات کاری ندارند.

وی افزود: چنانچه بانک‌های دولتی مثل ملی، ملت، سپه و... در این مورد تخلفی را مرتکب شوند برابر ضوابط اداری با آنان برخورد می‌شود.

جهانبخش کهریزی با اشاره به احتمال کاهش ساعت کاری توسط برخی از بانک ها و موسسات خصوصی تصریح کرد: موسسات و بانک های خصوصی مشمول دستورات و قوانین دولت نبوده و هیئت امنای این بانک‌ها و موسسات تصمیم‌ گیرنده هستند و آنها طبق ضوابط و دستورات بخش خود رفتار می‌کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه گفت: چنانچه گزارشی از تخلف این بانک‌ها به دفتر بازرسی استانداری گزارش شود، استانداری کرمانشاه به عنوان ناظر بر تمام مراکز دولتی استان به تخلفات آنها رسیدگی خواهد کرد و با مدیر بانک متخلف برخورد خواهد شد.

وی افزود: البته چون بانک‌ها زیر نظر و جزئی از وزارت اقتصاد و دارایی هستند ما نیز به آنان تذکر داده و طبق ضوابط اداری برخورد می‌کنیم.

کد مطلب 2322470

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها