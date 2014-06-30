کتاب زندگينامه لوئیز سوآرز منتشر مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از بوک سلر، بعد از محروم شدن سوآرز فوتباليست تيم ملي اروگوئه در بازی ‌های جام جهانی فوتبال به خاطر بدرفتاری، ناشران می گویند برنامه چاپ کتاب اتوبیوگرافی او عادی و خوب پیش می‌رود. این بازیکن باشگاه لیورپول چند روز پیش توسط فیفا از تمامی فعالیت‌های مربوط به فوتبال به مدت چهار ماه محروم شد.

این حرکت انضباطی فیفا، که شامل محرومیت از تمامی فعالیت‌هایی که حتی مربوط به مدیریت فوتبال هم می شوند نیز هست، بعد از این تصویب شد که سوآرز در بازی تیم ملی‌ كشورش مقابل تیم ایتالیا، جیورجیو چیلینی را گاز گرفت. به این ترتیب او بقیه بازی‌های جام جهانی و ماه اول بازی‌های افتتاحیه لیگ برتر انگلستان را نیز از دست خواهد داد.

همچنین بعد از این اتفاق، کمپانی‌هایی از جمله کمپانی 8888 که از سوآرز برای تبلیغاتشان استفاده می کنند نیز تمامی قراردادهایشان با او را به سرعت فسخ کردند.

کتاب اتوبیوگرافی سوآرز که «اتوبیوگرافی من: ال پیستولرو» نام دارد روز بیست و پنجم ماه سپتامبر توسط خانه نشر هدلاین منتشر می شود؛ در حالیکه سوآرز هنوز هم از فعالیت‌های ورزشی محروم خواهد بود. فیفا هنوز هم به سوالاتی مبنی بر اینکه این محرومیت شامل فعالیت سوآرز بر روی نوشتن و تبلیغ کردن برای کتابش هم می‌شود یا خیر پاسخی نداده است، اما به گفته هدلاین همه چیز عادی پیش می‌رود.

کتاب اتوبیوگرافی سوآرز درباره مسیر حرفه‌ای ورزشی بحث برانگیز او صحبت می‌کند. جاناتان تیلور ناشر بخش غیرداستانی هدلاین درباره این کتاب گفته است: مسیر حرفه‌ای ورزشی سوآرز بدون بحث و جدل نبوده است. در این کتاب، او کاملا باز و صادقانه درباره بالا و پایین‌های زندگی‌ حرفه‌ای اش صحبت می کند.