آغاز ثبت نام سفرهای تابستانی عتبات عالیات از فردا

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نظافتی گفت: مشتاقان زیارت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) که مایلند از تاریخ 93/04/21 لغایت 93/07/04 بصورت هوایی به عتبات عالیات اعزام شوند، می توانند از ساعت 9 صبح فردا سه شنبه دهم تیرماه برای ثبت نام در کاروان ها اقدام نمایند.
وی افزود: استثنائاً در این دوره از اعزام های عتبات پیش ثبت نام انجام نخواهدگرفت و ثبت نام قطعی متقاضیان تنها از طریق مراجعه به دفاتر مجاز خدمات زیارتی و یا ثبت نام خانگی با مراجعه به سایت www.atabat.org.ir قابل انجام خواهد بود.
مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت بیان کرد: ثبت نام های این دوره سفرهای عتبات عالیات از دهم تیرماه آغاز و تا تکمیل ظرفیت گروه های اعزامی به عتبات ادامه خواهد داشت.
نظافتی از توقف اعزام های عتبات در نیمه اول ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: هرساله به منظور امکان بازسازی هتل ها و دیگر بخش های خدمت رسانی در ١۵روز نخست ماه مبارک رمضان اعزام به عتبات متوقف میشود.
شایان ذکر است زیارت کاظمین تا اطلاع ثانوی در برنامه سفر عتبات نخواهد بود.
نظر شما