۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۴:۱۵

آغاز ثبت نام سفرهای تابستانی عتبات عالیات از فردا

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت از آغاز نام نویسی سفرهای تابستانی عتبات عالیات از ساعت 9 صبح روز سه شنبه دهم تیرماه 93 خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نظافتی گفت: مشتاقان زیارت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) که مایلند از تاریخ 93/04/21 لغایت 93/07/04  بصورت هوایی به عتبات عالیات اعزام شوند، می توانند از ساعت 9 صبح فردا سه شنبه دهم تیرماه برای ثبت نام در کاروان ها اقدام نمایند.

وی افزود: استثنائاً در این دوره از اعزام های عتبات پیش ثبت نام انجام نخواهدگرفت و ثبت نام قطعی متقاضیان تنها از طریق مراجعه به دفاتر مجاز خدمات زیارتی و یا ثبت نام خانگی با مراجعه به سایت www.atabat.org.ir قابل انجام خواهد بود.

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت بیان کرد: ثبت نام های این دوره سفرهای عتبات عالیات از دهم تیرماه آغاز و تا تکمیل ظرفیت گروه های اعزامی به عتبات ادامه خواهد داشت.

نظافتی  از توقف اعزام های عتبات در نیمه اول ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: هرساله به منظور امکان بازسازی هتل ها و دیگر بخش های خدمت رسانی در ١۵روز نخست ماه مبارک رمضان اعزام به عتبات متوقف میشود.

شایان ذکر است زیارت کاظمین تا اطلاع ثانوی در برنامه سفر عتبات نخواهد بود.

