آغاز برنامه تربیت پزشک پژوهشگر از امروز/ حمایت ویژه از 10 نفر اول کنکور تجربی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا ملک زاده در حاشیه برنامه حمایتی از 10 نفر اول برگزیده کنکور علوم تجربی سال 92 در جمع خبرنگاران گفت: یکی از برنامه های اصلی معاونت تحقیقات و فناوری توجه وِیژه و حمایت از نیروی انسانی پزشکی نخبه است که تعریف نخبه نیز برای ما این است که این افراد در عمل نشان بدهند که این علاقه و پشتکار را دارند.

وی افزود: ما در سال اول 60 نفر که در زمینه فعالیت خودشان جزء برجسته ترین ها هستند گزینش می کنیم تا به اساتید برجسته ای که رهبری پژوهش را در اختیار می گیرند، تبدیل شوند.

ملک زاده همچنین از حمایت ویژه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از دانشجویان Ph.D پزشکی خبر داد و گفت: این گروه از دانشجویان اگر تحقیقات کاربردی و عملیاتی داشته باشند به صورت ویژه مورد حمایت قرار می گیرند.

وی درباره حمایت از 10 نفر اول کنکور علوم تجربی گفت: این کار از سال گذشته آغاز شده است و پس از گذشت سال اول تحصیلی آنها، این گروه را برای پژوهش آماده می کنیم و در این راستا یک استاد یا مربی برای آنها درنظر گرفته می شود که آن عضو هیات علمی هم بودجه خاص تحقیقاتی دریافت می کند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: اساتیدی که انتخاب می شوند از نظر اخلاقی و علمی اساتید برجسته دانشگاه هستند و معتقدیم که این اساتید می توانند تاثیرات فرهنگی خوبی هم روی این برگزیدگان می گذارد.