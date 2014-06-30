دوچرخه سوار کرجی با پیام محیط زیست وارد همدان شد/ دوچرخه ام 17 مرتبه پنچر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدالهی پیش از ظهر دوشنبه با حضور در همدان اظهار داشت: حرکتم 28 اردیبهشت از کرج به سمت استان های قم، اصفهان، شیراز، خوزستان، لرستان، همدان و قزوین آغاز شد.

اسدالهی گفت: هم اکنون 35 روز از رکاب زنی من می گذرد و تاکنون یک هزارو 50 کیلومتر مسافت را از کرج تا اصفهان و شیراز و خوزستان طی کردم و کل مسیر برگشت دو هزارو 500 کیلومتر تا استان البرز است.

وی افزود: قصد دارم از همدان به سمت قزوین و سپس از قزوین به سمت البرز سفر کنم و در مدت 40 روز سفر خود را به پایان ببرم.

اسدالهی هدف از حرکت ورزشی و این اقدام نمادین را نقش ورزش در سلامتی، آگاه سازی، فرهنگ سازی و جلب توجه مردم و مسئولان به حفاظت و صیانت بیشتر از عرصه های زیست محیطی عنوان کرد.

این دوچرخه سوار کرجی با بیان اینکه این سفر با هدف اشاعه فرهنگ زیست محیطی انجام شده است، افزود: مردم باید محیط زیست خود را بهتر بشناسند و امانتداران خوبی برای آیندگان باشند تا آنها نیز بتوانند از محیط زیست و طبیعت خود در آینده استفاده بهتری ببرند.

وی گفت: در طول سفر با مشکلات زیادی روبرو بوده ام بطوریکه فقط 17 بار با پنجر شدن چرخ دوچرخه روبرو شدم و چهار بار نیز تیوب دوچرخه را تعویض کردم ولی این مشکلات سد راهی برای رسیدن به هدفم نشده است.

وی با قدردانی از مردم میهمان نواز همدان که در مسیر عبور از این استان همکاری لازم را با وی داشته اند از شهر همدان به عنوان شهری زیبا و دیدنی و گردشگری و تاریخی یاد کرد که توجه هر گردشگری را به خود جلب می کند.

گفتنی است این دوچرخه سوار 42 ساله کرجی از سال 74 ورزش دوچرخه سواری را آغاز کرده و تاکنون دو بار به مشهد مقدس، یکبار به شیراز، اصفهان، تبریز و جنگل های گلستان رکاب زده است.

این دوچرخه سوار البرزی روزانه 80 کیلومتر را رکاب می زند و در مسیر شهرها و استانها از مسئولان ورزش و جوانان این شهرستانها و پلیس را محورهای ارتباطی مجوزعبور و تایید می گیرد و در جاده در پایگاه های هلال احمر، نیروی انتظامی اقامت دارد.