آغاز ریاست ایتالیا بر اتحادیه اروپا و تصمیم رنزی برای انقلاب در قاره سبز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلف تایمز، در حالیکه ایتالیا خود را برای ریاست دوره ای بر اتحادیه اروپا آماده می کند نخست وزیر جوان این کشور از لزوم آغازی جدید در این اتحادیه و مقایله با جریان های ضد اتحاد در اروپا سخن می گوید.

در همین رابطه رنزی در اظهارتی گفت: اتحادیه اروپا نمی تواند محلی برای بروز تفکرات از هم گیسخته و مجزا باشد. ما باید برای همگرایی در اتحادیه تلاش کنیم.

این اظهارات رنزی در حالی است که در سال های اخیر جریان های ضد یورو (ضد همگرایی در اتحادیه اروپا) رشد چشمگیری در اتحادیه اروپا داشته و در انتخابات اخیر نیز توانستند موفقیت هایی را در کمیسون اروپا کسب کنند.

رنزی همچنین از لزوم افزایش قدرت اتحادیه اروپا سخن گفته و قصد دارد در دوران ریاست ایتالیا بر این اتحادیه اقدامات لازم در این راستا را انجام بدهد.

اما ریاست ایتالیا بر اتحادیه اروپا در حالی آغاز می شود که طی روزهای گذشته رم پایتخت این کشور صحنه برگزاری تظاهرات های ضد دولتی بوده است.

در همین رابطه روز شنبه هفته جاری هزاران نفر از مخالفان سیاستهای اتحادیه اروپا در شهر رم پایتخت ایتالیا تظاهرات کردند. تظاهرات کنندگان خواستار آن شدند که اتحادیه اروپا به سیاستهای ریاضت اقتصادی خود پایان دهد تا دولت ایتالیا بتواند مستقل از این اتحادیه با بحران اقتصادی این کشور مقابله کند.

فعالان حقوق مهاجران و همچنین جنبش مسکن ارزان در ایتالیا نیز در تظاهرات دیروز شهر رم شرکت کردند. "پیر پائولو لئوناردی" عضو اتحادیه های کارگری در ایتالیا در خصوص این وضعیت گفت: اکنون که ایتالیا، ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را در 6ماه آینده بر عهده می گیرد، ما نیز دوره جدید اقدامات علیه اتحادیه اروپا را آغاز می کنیم. ما مخالف اروپا نیستیم، بلکه با اتحادیه اروپا به عنوان نهادی که فقط به سود بانکها و شرکتهای بیمه فعالیت می کند، مخالفیم.

نظام اقتصادی ایتالیا هم اکنون نیز با فشارهای فزاینده و بدهی بالغ بر دو تریلیون یورو مواجه است. آمار بیکاری در بین جوانان این کشور نیز حدود 50 درصد است. با وجود این، مقامات اتحادیه اروپا از دولت ایتالیا خواسته اند سیاستهای اقتصادی سختگیرانه تری را نظیر بودجه مراکز دولتی و افزایش مالیات در پیش بگیرد. اینگونه تدابیر نیز خطر رکود اقتصادی در ایتالیا را به همراه دارد.