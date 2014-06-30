پزشکان فریب کلاهبرداران را نخورند/ اعزام پزشک به حج فقط توسط هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی مرعشی با هشدار نسبت به فعالیت کلاهبرداران در ایام نزدیک به حج عمره تصریح کرد: همه اعزام‌های کادر درمانی حج و عتبات عالیات، فقط از طریق این مرکز و بدون دریافت هیچ وجهی انجام می‌شود.

وی گفت: روز گذشته، تعدادی از پزشکان با دفتر این مرکز تماس گرفته و اعلام کردند گروهی که خود را پرسنل این مرکز معرفی کرده، با بیان اینکه شما برای اعزام به حج انتخاب شده‌اید، درخواست واریز وجه به حسابی را خواستار شده‌اند.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر افزود: موضوع را از طریق حراست جمعیت هلال احمر و سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری نیز دنبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: شایسته است جامعه پزشکی نیز همکاری لازم را با ما داشته و در صورت تماس‌های این چنینی علاوه بر این که شماره پیامک یا تلفنی که با آن تماس گرفته‌اند را در اختیار ما قرار دهند، با مراجعه به سایت مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر و یا تماس با این مرکز از روند اعزام‌ها نیز کسب اطلاع کنند.

مرعشی بار دیگر تأکید کرد: تنها مسیر رسمی و قانونی این اعزام ها از طریق مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر است.خدمات پزشکان و پیراپزشکان در حج کاملاً داوطلبانه بوده، هیچگونه وجهی بابت اعزام یا خدمات آنها در حج دریافت نمی‌شود.

