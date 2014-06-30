پروژه های عمرانی باید پیوست فرهنگی داشته باشند/ ژاپنی ها به مبلمان شهری کرج ایراد گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، علی ترکاشوند در مراسم رونمایی از دفترچه ضوابط کاربردی مبلمان شهری کلانشهر کرج که با حضور مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری کرج، نایب رئیس و تنی چند از اعضای شورای اسلامی شهر پیش از ظهر دوشنبه در محل باشگاه میلاد کرج برگزار شد، اظهار داشت: داشتن شهری زیبا، سالم و ایمن حق مسلم تمامی شهروندان است براین مبنا پروژه های عمرانی باید دارای «پیوست فرهنگی» باشند.

وی با بیان اینکه زیبایی شهر با شعر و شعار و سخنوری حاصل نمی شود و به دیدگاه عالمانه و کارشناسی نیاز دارد، گفت: شهر به عنوان یک موجود زنده از اقدامات مصنوعی تاثیر می پذیرد و اگر با برنامه ریزی و به صورت هدفمند در آن فعالیت کنیم، رو به کمال و اگر عملکرد مبتنی بر دیدگاه شخصی و غیر کارشناسی باشد، شهر از توسعه حقیقی باز می ماند.

ترکاشوند افزود: شهرداریها به عنوان یک نهاد خدماتی در حال تبدیل به یک نهاد اجتماعی هستند. بنابراین با توجه به تنوع مسئولیت و گستردگی خدمات شهرداریها ضرورت دارد در هر حوزه ضوابط و دستورالعمل های خاص خود برقرار باشد.



وی بحث زیباسازی و استانداردهای چیدمان مبلمان شهری را از مهمترین وظایف شهرداریها برشمرد و تاکید کرد: نباید اجازه دهیم هر نهاد بر مبنای سلیقه و تشخیص خود نسبت به اجرای برنامه های ساماندهی محیط شهری اقدام کند.





شهر با شعر و شعار زیبا نمی شود



ترکاشوند ادامه داد: به تازگی معاونت خدمات شهری شهرداری برنامه های پنج ساله ارائه کرده و در ابعاد مختلف شرح وظایف و برنامه ها از جمله در بخش زیباسازی مشخص شده است. شهردار کرج گفت: امروز شاهد رونمایی ازدفترچه ضوابط کاربردی مبلمان شهری هستیم و در هفته گذشته کارگاه مناسب سازی معابر شهری با حضور کارشناسانی از کشور ژاپن در کرج برگزار شد. این هیئت که برای بررسی عرصه های عمومی و معابر سطح شهر ویژه معلولان و افرادکم توان به شهرمان آمده بودند، با مشاهد نحوه چیدمان مبلمان شهری ایراداتی وارد کردند که مربوط به کلیات نمی شد و با ایجاد تغییرات جزئی می توان شهر را برای زندگی تمامی آحاد جامعه مناسب سازی کرد. ترکاشوند ادامه داد: به تازگی معاونت خدمات شهری شهرداری برنامه های پنج ساله ارائه کرده و در ابعاد مختلف شرح وظایف و برنامه ها از جمله در بخش زیباسازی مشخص شده است.

ترکاشوند گفت: طراحی، چیدمان و رنگ آمیزی مبلمان شهری باید به گونه ای باشد که تمامی شهروندان بتوانند از استفاده از آن لذت برند و در این بین نظارت بر عملکرد سازمان های دخیل ضروری است و دفترچه ضوابط کاربردی مبلمان می تواند به نقشه راه و مسیر حرکت همگان در حوزه زیباسازی تبدیل شود.



کرج از لحاظ زیبایی شناسی در وضعیت مناسبی نیست