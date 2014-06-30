خط ریلی شمال با همکاری روسیه برقی می شود

یوسف گران پاشا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیگیری های برای اجرای این طرح شده است و احتمالا روسیه در طرح برقی کردن خطوط ریلی وارد همکاری می شود.

وی عنوان کرد: برای اجرای این طرح، تفاهمنامه ای با روسیه امضاء می شود و امیدواریم خط ریلی مدنظر برقی شود.

گران پاشا گفت: در کنار برقی کردن خطوط، اقدامات دیگری مانند، افزایش شمار خطوط ایستگاهها به سه خط در دست انجام است و طول خطوط نیز نباید کمتر از 500 متر نباید باشد.

وی بازسازی سوزن های ایستگاهها و تبدیل علائمی و اتومات کردن تمام ایستگاهها از دیگر اقدامات بیان کرد.

گران پاشا با اشاره به افزایش تناژ میزان بار حمل شده در خطوط ریلی شمال گفت: حمل بارهای بندرامیرآباد و کارخانه بزرگ ایرانیان از سوی راه آهن شمال انجام می شود و با فعال شدن ایستگاه اینچه برون نیز، حدود 2.5 تا سه میلیون تن گندم باید به بندرعباس ترانزیت شود.

مدیرعامل راه آهن شمال، ظرفیت سازی خطوط ریلی را از دیگر اقدامات بیان کرد و گفت: برای اجرای این طرح امسال 10 میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شوده است.

وی افزود: در حال حاضر دو رام قطار مسافری از گرگان به تهران، یک رام از ساری به تهران، یک رام از ساری به مشهد و دو رام ار گرگان به پل سفید و از پل سفید به تهران فعالیت دارند.

گران پاشا، ظرفیت روزانه جابجایی مسافر از طریق راه آهن شمال را بیش از پنج هزار نفر اعلام کرد.

وی شمار گذرگاههای ریلی موجود در خطوط ریلی شمال را 120 مورد بیان کرد و گفت: از این تعداد، 47 گذرگاه مجاز و بقیه غیرمجاز هستند.