افتتاح آزادراه کنار گذر غرب اصفهان در صورت تامین اعتبار

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن احمدی نوری در حاشیه بازدید از مراحل نهایی عملیات احداث آزادراه کنارگذر غرب اصفهان، گفت: آزادراه کنارگذر غربی اصفهان به عنوان بخش مهمی از شبکه شریانی شمال- جنوب کشور در کاهش بار ترافیک و آلودگی شهر اصفهان نقش اساسی ایفا خواهد کرد.

وی افزود: این مسیر در انتقال بار، کالا و مسافر و صرفه جویی در مصرف سوخت نقش بسزایی خواهد داشت و با عبور از نقاط مهم و استراتژیکی مانند کارخانه ذوب آهن اصفهان، مجتمع فولاد مبارکه، کارخانه سیمان سپاهان اصفهان، اثر مهمی در کاهش بار ترافیکی استان اصفهان بر عهده دارد.



معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ها در ادامه با تشکر از زحمات مجری طرح در خصوص توافقات لازم با شهرداری زرین‌شهر گفت: با این اقدام سازنده 6 کیلومتر و نیم از مسیر واقع در اراضی شهرداری مبارکه در کوتاه‌ترین زمان ممکن آزادسازی شد.

احمدی نوری از پیشرفت 70 درصدی این طرح خبر داد و تصریح کرد: در صورت تامین اعتبار مورد نیاز از سوی سرمایه‌گذار این آزادراه در تابستان به بهره‌برداری خواهد رسید.

براساس این گزارش، در این سفر از کیلومتر 80 تا 88 این آزادراه بازدید شد و بنابر دستور کتبی وزیر، زمین های بخش مبارکه تهاتر شد. در این بازدید همچنین از پل‌های زاینده رود و راه‌آهن هم دیدن کردند و از نزدیک در جریان مشکلات اجرایی این بخش‌ها قرار گرفتند.



ساخت این آزادراه نقش موثری در کاهش یک ساعتی زمان سفر، کاهش طول مسیر کریدور ترانزیت شمال- جنوب کشور، کاهش بار ترافیکی شهر اصفهان خواهد داشت و با توجه به نقش و اهمیت اقتصادی، گردشگری استان اصفهان به طور قطع ساخت این آزادراه نقش حیاتی و مهمی در کاهش بار ترافیکی استان اصفهان و سهولت سفر در این مسیر خواهد داشت.





