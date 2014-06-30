  1. دانشگاه و فناوری
۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۳۱

پدر وب به ایران می‌آید

پدر وب به ایران می‌آید

"سر وینتون سرف" که از او با عنوان پدر اینترنت یاد می شود، برای حضور در اجلاس بین المللی Persian ICT Week به ایران می‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین هفته فناوری پارسی زبانان یا Persian ICT Week اجلاسی دو روزه با همین نام و با موضوع کلی "اینترنت، پیشران توسعه اقتصادی" برپا می شود.

این اجلاس که 8 و 9 شهریور ماه امسال (30 و 31 اوت 2014) در محل سالن اجلاس سران تهران و با حضور نمایندگان و وزرای کشورهای منطقه و مقامات دولتی، خصوصی کشورمان برگزار می شود، گامی است در جهت گسترش حضور و تاثیرگذاری خط و زبان فارسی در اینترنت و بر این اساس، جلسات تخصصی متعددی در رابطه با موضوعات مختلف مرتبط با اینترنت با حضور کارشناسان و صاحبنظرانی از ایران و جهان از تمامی حوزه های ذی نفع برپا خواهد شد.

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با همکاری اتحادیه فناوری اطلاعات و ارتباطات عرب (اجمع) این اجلاس را مدیریت و اجرا می کند.

علاوه بر وینت سرف، فادی شهاده (Fadi Chehade) مدیرعامل آیکان یا شرکت اینترنتی برای نام‌ها و شماره‌های واگذار شده نیز در Persian ICT Week حضور و سخنرانی خواهد داشت.

در هفته فناوری پارسی زبانان علاوه بر اجلاس بین المللی به همین نام، نخستین اجلاس مجمع راهبری اینترنت پارسی زبانان و نخستین برنامه چالش فناورانه (Innovation Challenge) نیز برپا می شود.

چالش فناورانه، رقابتی است که در آن صاحبان ایده های جذاب در زمبنه فناوری اطلاعات و  ارتباطات، به ارایه ایده خود خواهند پرداخت و در نهایت، به انتخاب و هزینه برگزارکنندگان، از ایده های برتر، حمایت مالی خواهد شد.

نمایشگاه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز رویداد دیگری است که در هفته فناوری پارسی زبانان و در محل سالن اجلاس سران برپا می شود.

کد مطلب 2322497

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