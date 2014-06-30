به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین هفته فناوری پارسی زبانان یا Persian ICT Week اجلاسی دو روزه با همین نام و با موضوع کلی "اینترنت، پیشران توسعه اقتصادی" برپا می شود.

این اجلاس که 8 و 9 شهریور ماه امسال (30 و 31 اوت 2014) در محل سالن اجلاس سران تهران و با حضور نمایندگان و وزرای کشورهای منطقه و مقامات دولتی، خصوصی کشورمان برگزار می شود، گامی است در جهت گسترش حضور و تاثیرگذاری خط و زبان فارسی در اینترنت و بر این اساس، جلسات تخصصی متعددی در رابطه با موضوعات مختلف مرتبط با اینترنت با حضور کارشناسان و صاحبنظرانی از ایران و جهان از تمامی حوزه های ذی نفع برپا خواهد شد.

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با همکاری اتحادیه فناوری اطلاعات و ارتباطات عرب (اجمع) این اجلاس را مدیریت و اجرا می کند.

علاوه بر وینت سرف، فادی شهاده (Fadi Chehade) مدیرعامل آیکان یا شرکت اینترنتی برای نام‌ها و شماره‌های واگذار شده نیز در Persian ICT Week حضور و سخنرانی خواهد داشت.

در هفته فناوری پارسی زبانان علاوه بر اجلاس بین المللی به همین نام، نخستین اجلاس مجمع راهبری اینترنت پارسی زبانان و نخستین برنامه چالش فناورانه (Innovation Challenge) نیز برپا می شود.

چالش فناورانه، رقابتی است که در آن صاحبان ایده های جذاب در زمبنه فناوری اطلاعات و ارتباطات، به ارایه ایده خود خواهند پرداخت و در نهایت، به انتخاب و هزینه برگزارکنندگان، از ایده های برتر، حمایت مالی خواهد شد.

نمایشگاه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز رویداد دیگری است که در هفته فناوری پارسی زبانان و در محل سالن اجلاس سران برپا می شود.