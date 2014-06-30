۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۵۵

با حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی/

رییس جدید دانشگاه آزاد شیروان منصوب شد

شیروان- خبرگزاری مهر: طی حکمی رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان در خراسان شمالی منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم حمید میرزاده، رییس دانشگاه آزاد اسلامی محمد قادری به عنوان ریاست جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان منصوب شد.

قادری جایگزین فریمان ابراهیم زاده شده که پیش از این ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان را بر عهده داشت.

رییس جدید این واحد دانشگاهی پیش از انتصاب به این سمت معاون امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان بود.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان قدیمی ترین دانشگاه خراسان شمالی است، این دانشگاه به لحاظ تعداد رشته های موجود کارشناسی ارشد در استان مقام نخست را در بین مراکز آموزشی دارد.

در حال حاضر 65 عضو هیئت علمی تمام وقت، 130 نفر استاد مدعو، 84 کارمند و بیش از سه هزار و 400 دانشجو در 57 رشته تحصیلی در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی شیروان مشغول به فعالیت تدریس و تحصیل هستند.

