به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کلانتری روز دوشنبه با بیان اینکه چابهار قابلیت تبدیل به پایتخت ورزش‌های آبی و ساحلی کشور را دارا است در جمع خبرنگاران گفت: در همین راستا طرح مطالعاتی شامل دو بخش و با عنوان 95-13 در این بندر به منظور تحقق این هدف انجام پذیرفته است.

کلانتری ادامه داد: در همین راستا با اتمام مطالعات این طرح توسعه زیرساخت‌ها با احداث 4 زمین ساحلی در دست اجرا قرار دارد.

وی افزود: در این طرح پایگاه قهرمانی ورزش های آبی و ساحلی چابهار در بخش ساحلی با تعداد 9 رشته ورزشی ساحلی از قبیل فوتبال، هندبال و کبدی در آن برنامه ریزی شده است که بخش ساحلی در حال حاضر قابل بهره برداری است.

وی افزود: طرح چابهار 95-13با کمک خیرین و همچنین مشارکت منطقه آزاد چابهار به مبلغ 2 میلیارد ریال در دست اقدام است که در این راستا از مسئولان استانی انتظار می رود به شهرستان چابهار توجه ویژه داشته و ردیف اعتباری خاصی برای این گونه پروژه ها درنظر بگیرند.

کلانتری در ادامه گفت: در این طرح تمامی روستاهایی که در مسیر ساحل قرار دارند مورد هدف قرار گرفته و مقرر است تا به سایت‌های ورزش‌های آبی و ساحلی تجهیز شوند.

وی گفت: این طرح در روستاهای رمین، بریس و پسابندر شروع شده و لذا با تامین زمین مورد نیاز توسط دهیاری‌ها و شورای اسلامی اداره ورزش و جوانان چابهار نسبت به در اختیار گذاشتن تجهیزات فنی اقدام خواهد کرد.

وی ادامه داد: طرح ورزش های آبی و ساحلی 95-13 با هدف شکوفایی استعدادهای نهفته در این بندر برنامه‌ریزی شده است و می‌تواند در جذب گردشگر و سرمایه‌گذار به دلیل وجود ماهیت اقتصادی در منطقه و استان تاثیر گذار باشد.

کلانتری ادامه داد: در راستای آموزش و فرهنگ سازی ورزش های آبی و ساحلی اولویت با ورزش‌های ساحلی مد نظر قرار کگرفته است و در همین راستا در طی سال گذشته از قهرمان و ورزشکاران صاحب عنوان از جمله سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ساحلی تایلند به منظور آموزش فوتسال در این منطقه و در سال گذشته استفاده شده است.

وی برپایی المپیاد ورزش های آبی و ساحلی ویژه دانش آموزان در چابهار و ساحلی کردن زنگ ورزش مدارس و توسعه فرهنگ و ورزش های ساحلی برای اولین بار در کشور و در این بندر را از جمله اقدامات صورت گرفته در این راستا عنوان کرد.