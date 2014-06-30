سد گلورد اواخر سال جاري آبگيري مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقي نورزاد پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وجود كم آبي در منطقه، استفاده بهينه از سفره هاي زير زميني و سطحي را مهمترين راهكار براي مقابله با خشكسالي احتمالي عنوان كرد.

وي افزود: علي رغم بارش باران در ماههاي گذشته سفره هاي زير زميني ما همچنان تشنه است و با توجه به افزايش دما و بیشتر شدن تبخیر آب صرفه جويي

در مصرف آب شرب و كشاورزي از مسائل مهمي است كه بايد رعايت شود.

فرماندار بهشهر با بيان اينكه با آبگيري سد گلورد در اواخر سال جاري بسياري از مشكلات كم آبي زمينهاي مزروعي و روستاهاي اطراف برطرف مي شود

ادامه داد: هم اكنون سد گلورد از پيشرفت بيش از 70 درصدي برخوردار است.

وي گفت: با آبگيري سد گلورد بيش از 15 هزار هكتار از اراضي كشاورزي بهشهر از آب بهينه برخوردار مي شوند و مشكلات بخش اعظمي از كشاورزي منطقه برطرف مي شود.

نورزاد ادامه داد: تا كنون بيش از یکهزار و 200 میلیارد ریال اعتبار به سد گلورد اختصاص يافته است كه براساس اعلام آب منطقه اي استان براي آبگيري كامل اين سد به یکهزار و 500 میلیارد ریال اعتبار نيازمنديم كه ازمحل اعتبارات عمومی و اوراق مشارکت تامين مي شود.

وي گفت: کانال های انتقال آب در مناطق پایین دست شهرستان بهشهر براي انتقال سرريز آب سد در حال انجام است تا با آبگيري سد گلورد، آب مناسب

اراضي كشاورزي منطقه تامين شود.