2650 هكتار از زمين هاي زراعي همدان زير كشت كلزا رفت

شهرام پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه دانه هاي روغني از محصولات راهبردي محسوب مي شود، اظهار داشت: كشور در بحث دانه هاي روغني به خارج وابسته است و اين موضوع اهميت كشت دانه هاي روغني در داخل را بيشتر مي كند.

وي با بيان اينكه دو هزار و 650 هكتار از زمين هاي زراعي استان همدان زير كشت كلزا است كه پيش بيني مي شود شش هزار تن محصول از این اراضی برداشت شود، بيان كرد: كلزا در استان همدان تا 15 مهر كشت مي شود و برداشت آن نيز تا 10 روز ديگر ادامه دارد.

مدير امور زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان همدان با بيان اينكه بيشترين كلزاي استان همدان در شهرستان نهاوند كشت مي شود، ادامه داد: 50 درصد كلزاي استان همدان در شهرستان نهاوند و 50 درصد باقی مانده در ساير نقاط استان كشت مي شود.

پرورش با بيان اينكه قيمت تضميني براي هر كيلو كلزا هزار و 900 تومان تعيين شده است، افزود: در بحث دانه های روغنی ضریب خود کفایی استان همدان پایین است

وي ابراز داشت: مصرف روغن در ايران بالاست و با توجه به مصرف بالای روغن و ضریب خودكفايي پایین دانه های روغنی در استان همدان، وزارت جهاد کشاورزی برای خودکفایی در تولید دانه های روغنی برنامه اي 10 ساله تدوین کرده است.



مدير امور زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان همدان با اشاره به اينكه كلزا محصولي کم آب بر است، بيان كرد: کارخانه روغن کشی نهاوند آمادگی خود را برای خرید تمام محصول تولیدی شهرستان به قیمت تضمینی اعلام كرده است.

شهرام پرورش سطح زیرکشت دانه روغنی کلزا در شهرستان نهاوند درسال زراعی جاري را هزار و 860 هکتار عنوان كرد و ادامه داد: دانه روغنی حدود 50 درصد سطح زیر کشت استان را به خود اختصاص داده و پیش بینی می شود چهار هزار و 500 تن محصول كلزا برداشت شود.

وي با بیان اینکه دانه كلزا داراي ۲۵ تا ۵۵ درصد روغن، ۱۸ تا ۲۴ درصد پروتئين و ۱۲ تا ۲۰ درصد پوست است، اظهار داشت: كلزا به دليل دارا بودن اسيدهاي چرب اشباع نشده و فاقد كلسترول از كيفيت تغذيه اي بالايي برخوردار و روغن آنها به صورت خوراكي مصرف مي شود.